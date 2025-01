Muzeul de Artă Constanța, planuri ambițioase la început de an. "Ne gândim la posibilitatea unui canal de YouTube"

Manifestările organizate pentru a marca 148 de ani de la nașterea marelui artist Constantin Brâncuși au avut loc la Iași, iar pe data de 23 februarie, continuând seria de evenimente dedicate lunii Brâncuși, am lansat albumul de artă „Muzeul de Sculptură Ion Jalea”, apărut în condiții grafice deosebite. Nu a fost uitată nici cealaltă secție a muzeului nostru. Prima expunere externă de până acum a unei importante părți din colecția muzeului „Dinu și Sevasta Vintilă” de la Topalu a avut loc în perioada dintre lunile martie - iulie 2024 și a fost realizată în parteneriat cu Art Safari, „Muzeul secret”. Evenimentul și-a propus să facă mai vizibilă comoara dobrogeană pe care o deținem și a reușit acest lucru, iar pentru cei care au ajuns la muzeul din Topalu în aceste luni am pregătit o altă surpriză, o expoziție de grafică aparținând colecției Muzeului Dinu și Sevasta Vintilă, desene de excepție, ale marilor artiști interbelici, dar care nu pot fi expuse cu caracter permanent, din cauza condițiilor de conservare specifice. O altă expoziție interesantă în 2024 a fost „Tot ce ai văzut se va împlini”, a artistului Andrei Gamarț, în timp ce la Muzeul Ion Jalea, am deschis expoziția de fotografie „Praguri”, a fotografei Iris Tușa.







-Vizitatorii s-au arătat foarte interesaţi de „Gala Luminilor”…



-Da. Este vorba despre un eveniment caritabil pe care l-am găzduit, prima ediție a „Galei Luminilor”, care și-a propus să sprijine tinerii merituoși cu burse, prin donația de lucrări ale artiștilor implicați în proiect. Tot pentru tinerii studenți la Arte, în luna mai a avut loc proiectul nostru anual, „Redescoperind Muzeul de Artă”. Totodată, saloanele filialelor Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Constanța au prezentat publicului activitatea artiștilor din urbea noastră. Am continuat cu expoziții de grup sau personale, iar în luna mai am deschis expoziția „Confesiuni” a artistei Loretta Lörincz Băluță, urmată de cea de pictură, „Dintr-odată eu” a artistei Cornelia Gherlan, „Agorafobia” a artistului Ion Anghel, „Based on a true story”, a artistei Irina Dragomir. Au urmat „Translucid”, expoziția de grafică a artistei Mariea Petcu Chioibaș, expoziția „Unde suntem?” a Florentinei Voichi și a lui Mircea Roman și „Les fleurs du mal”, expoziție curatoriată de Nora Cupcencu etc.



-Pe parcursul lui 2024 ați organizat și activități pentru copii?



-Bineînțeles. Nici cei mici nu au fost uitați, iar în perioada 26 iunie - 30 august 2024 au avut loc o mulțime de ateliere de creație artistică cu titlul „Vacanța la muzeu”. Acestea au continuat pe toată durata anului, cu mult succes, deoarece s-au înregistrat multe cereri de acest fel, iar educația muzeală pare că este o direcție pe care instituția noastră își propune să o dezvolte în continuare.





-Este vorba despre un program nou pentru anul 2024, care a fost gândit în parteneriat cu ICR Istanbul și s-a numit „Fascinația Orientului în arta contemporană”. Acesta a cuprins ateliere de creație și expoziții realizate cu elevi și studenți din Constanța și Istanbul. Scopul proiectului a fost acela al cunoașterii reciproce și împărtășirii valorilor culturale și artistice între cele două state prietene, România și Republica Turcia, prin schimb de experiență și bune practici între specialiștii și artiștii români și turci, prin oportunități de educație și informare care să stimuleze dezvoltarea și inovarea în domeniul cultural, științific și academic.-În 2024, am continuat seria de expoziții temporare la Muzeul de Sculptură „Ion Jalea”, pentru că se pare că există o mare cerere inclusiv pentru acest spațiu. Consider că toate activitățile noastre au crescut gradul de vizibilitate al muzeului: modernizarea site-ului, promovarea pe mai multe canale mass-media, platforme sociale, Facebook și Instagram. În plus, anul acesta, ne gândim la posibilitatea unui canal de YouTube, montarea unor QR-uri audio pentru lucrările din expoziție, dar și la montarea unor texte de sală, care au lipsit până la acest moment.-Păstrăm surprizele pentru momentul potrivit, însă trebuie să vă spun că vom deschidem anul cu o expoziție de pictură, prima mare retrospectivă a lui Gheorghe I. Anghel, după trecerea sa în neființă. Unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani, profesor fondator al Facultății de Arte de la Constanța, Gheorghe I. Anghel a fost un pictor profund îndrăgostit de spațiul marin și de muzeul nostru. Așa că anul acesta, împreună cu fiul său, artistul Ion Anghel, lect. univ. dr. la Universitatea de Arte București, vom deschide o expoziție de zile mari și mai trebuie să vă spun că, odată cu expoziția, vom primi ca donație o lucrare superbă pe care abia aștept să o prezentăm vizitatorilor.Începutul anului a fost unul bun, pentru că din data de 10 ianuarie am deschis expoziția de pictură „Piele pe piele” a artistului Alexandru Rădvan. În perioada expoziției, autorul a susținut și un artist- talk, bine primit de tinerii artiști care au putut interacționa direct și i-au putut adresa întrebări. Am continuat cu „Muzeul din depozit”, iar în perioada 19 februarie - 19 martie 2024, Muzeul de Artă Constanța a participat cu lucrări de sculptură, puțin cunoscute publicului, la cel mai important eveniment dedicat acestei arte din România - Luna sculptorilor români.