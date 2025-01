Dr. Cristian Mina: „Clinica M&M Dental Team își continuă povestea într-un nou sediu, ultramodern”

De peste 20 de ani, Clinica M&M Dental Team reprezintă un nume important pe piața serviciilor dentare din municipiul Constanța. Până la finele anului 2024, medicii și-au desfășurat activitatea pe strada Onești nr. 37, dar începând cu anul 2025, pacienții sunt așteptați într-un spațiu nou, modern, dotat la standarde internaționale. Acesta se situează pe bulevardul Ferdinand nr. 34 și se întinde pe o suprafață utilă de 600 mp. Despre povestea M&M și ce înseamnă servicii stomatologice premium oferite populației, am discutat cu dr. Cristian Mina și cu soția acestuia, Simona Mina.- Domnule doctor, cât a durat amenajarea noului sediu de pe bulevardul Ferdinand nr. 34? Ce servicii le sunt oferite persoanelor care vă trec pragul?- Lucrările de reabilitare și modernizare au durat aproximativ un an, dar rezultatul este excepțional. Proiectul de renovare și transformare a spațiului a adus laolaltă o echipă întreagă de arhitecți și designeri, care a reușit să aducă la viață o clădire istorică din 1930, creând un mediu premium, funcțional și estetic. În prezent, în acest spațiu, alături de mine își mai desfășoară activitatea alți șase medici, programul cabinetelor fiind de luni până vineri, între orele 9:00-21:00, iar sâmbăta, în intervalul orar 9:00-14:00.Aflată în slujba pacienților, Clinica M&M Dental Team este preocupată mereu de confortul și siguranța pacienților. Ca urmare, imagistica 3 D prin tomografie computerizată, amprentarea digitală, terapia prin laser, ghidarea chirurgicală, aparatele dentare invizibile, toate acestea sunt servicii stomatologice premium de care ei pot beneficia. Foarte important: tomografia dentară computerizată cu cefalostat vă așteaptă acum în cadrul clinicii pentru orice tip de investigație imagistică necesară tratamentelor dentare.- Când a început, doamnă Simona Mina, povestea M&M Dental Team?- Povestea noastră a început în anul 2005, când dr. Cristian Mina a luat inițiativa de a aduce pe piața din Constanța servicii stomatologice premium, aliniate la standarde internaționale. Atunci a fost deschis primul cabinet stomatologic. Deci, am apărut pe piață în urmă cu 20 de ani, din dorința de a le oferi pacienților noștri servicii de calitate. Până luna trecută, M&M Dental Team a funcţionat în aceeaşi locaţie, pe strada Oneşti nr. 37, iar testimonialele celor care ne-au trecut pragul confirmă că la noi și-au găsit întotdeauna soluţiile potrivite pentru problemele lor dentare.- Cât de importantă este perfecționarea unui medic, domnule doctor?- Tehnologia de ultimă oră, la fel ca și certificările periodice ale echipei de specialiști pregătiți la cel mai înalt nivel și serviciile premium reprezintă piatra de temelie a unei clinici. Dorința de a răspunde oricărui tip de nevoie stomatologică a motivat echipa condusă de mine să se pregătească la standarde internaționale. De exemplu, eu suntmedic specializat pe Ortodonție și Ortopedie dento-facială. Din 2020/2021, sunt și absolvent al programului „Master Course Oral Implantology”, din cadrul Universității „Unicamillus” din Roma.De asemenea, în 2023, am urmat cursurile programului „Master Course on Implant Therapy and Edentulism 2023”, organizat de Buser&Sculean Academy și Universitatea din Berna.- Ați adus în noul sediu implantologia ghidată la un nivel de tehnologizare unic.- Da. Navident 4 este un sistem de navigație chirurgicală care utilizează imagistica 3D și ghidarea în timp real, pentru a oferi medicului chirurg posibilitatea de a planifica și executa intervenții chirurgicale cu o precizie extraordinară. Prin intermediul unei camere MT4 de înaltă rezoluție și a unui software intuitiv, Navident 4 permite crearea unui plan virtual detaliat al procedurii, care poate fi urmat cu exactitate în timpul intervenției chirurgicale. Inserarea se realizează cu precizie, cu exactitate, fără sutură și timpi de vindecare obișnuiți. Camera MT4 de înaltă rezoluție permite urmărirea precisă a instrumentelor chirurgicale și a poziției pacientului. Cu o gamă de mișcare de 175 de grade pe orizontală și 90 de grade pe verticală, aceasta asigură o vizualizare continuă și clară a câmpului operator, chiar și în timpul schimbărilor de poziție.- Care a fost obiectivul dumneavoastră, în cei 20 de ani de activitate?- Când am început activitatea, cu peste două decenii în urmă, obiectivul meu a fost să ofer constănțenilor toate serviciile stomatologice sub același acoperiș. Astăzi, prin acest nou sediu și prin achiziții tehnologice unice, putem oferi tratamente la cele mai înalte standarde. Navident, ghidajul chirurgical în timp real, precum și microscopul dentar de ultimă generație sunt doar câteva exemple ale angajamentului nostru pentru excelență.- Ce alte dotări de înaltă performanță mai are clinica?- Noul sediu al M&M Dental Team este echipat cu echipamente de ultimă generație. Pe lângă navigația chirurgicală dinamică prin tehnologia Navident 4, ne putem mândri cu sistemul CBCT Sirona pentru investigații 3D detaliate, laserul LightWalker Fotona pentru terapia modernă. Acestora li se adaugă sistemele de scanare digitală, imprimantele 3D, un microscop dentar de ultimă generație pentru tratamente endodontice, laboratorul de tehnicǎ dentarǎ, o stație mobilă Airflow Station EMS, pentru profilaxia dentară avansată etc.În plus, avem și o salǎ de curs dedicată educației continue în medicina dentarǎ, prin dobândirea de abilitǎți și competențe de la cei mai buni dintre formatori.