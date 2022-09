Exploatați până la epuizare, mulți angajaţi sunt duşi cu "zăhărelul" când trebuie să primească salariul. Reclamații cu sutele la ITM

„Pe mine m-au chemat să vin la tură, dar când a venit vorba de bani, am fost tare dezamăgit. Păi, să munceşti ture duble, uneori, şi să nu îți primeşti nici măcar salariul la timp? Nu este legal. La societățile de pază și protecție se schimbă personalul continuu, și asta pentru că nu știu cum să își păstreze și să își motiveze oamenii”, a adăugat C.B., de 50 de ani.



Desigur, ca cei doi angajaţi sunt mulţi alţii, motiv pentru care am luat un punct de vedere de la reprezentanţii ITM referitor la aceste cazuri.





Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Florina Vişan, din totalul celor 805 reclamaţii depuse anul acesta, aproape jumătate fac referire la neplata drepturilor salariale. Alte 65 reclamaţii vizează munca fără forme legale de angajare, iar alte câteva zeci se referă la concedierea salariaţilor, neeliberarea adeverinţelor pentru medic, a extraselor Revisal, neplata orelor suplimentare etc.





Ca urmare, dacă lucraţi pentru un angajator și drepturile salariale nu v-au fost plătite sau contractul de muncă întârzie, puteţi face o reclamaţie la ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă este în măsură să realizeze controale pentru a verifica situația angajatorului și pentru a reglementa situația.







Termenul de soluţionare a unei sesizări la ITM este de 30 de zile, dar acesta poate fi prelungit cu încă 15 zile, în funcţie de complexitatea cazului. Este important să știţi, însă, că aveţi șanse mai mari să vi se soluționeze problema cu cât sesizarea este mai promptă (nu la doi ani după fapte). Şi, da, sesizările sunt confidențiale, nu se dezvăluie angajatorului motivul controlului sau cine a făcut reclamația.





Zilnic, pe uşa ITM Constanţa pășesc oameni nemulțumiți de șefii care i-au angajat pe salarii mici și care își bat joc de ei. Pe M.T., în vârstă de 36 de ani, l-am întâlnit, în cursul acestei săptămâni, pe holurile instituției, când căuta tocmai ghișeul de reclamații. Vizibil afectat, bărbatul ne-a mărturisit că are aproape trei luni de când își desfășoară activitatea în cadrul unei firme de pază și a intrat doar în posesia unui salariu. „La data de 15, luna trecută, ar fi trebuit să îmi primesc banii pentru munca prestată. Din păcate, am tot fost amânat şi dus cu zăhărelul. Ba că îi voi primi luni, ba vineri, ba marţi, şi uite-aşa am intrat în luna septembrie şi nu am primit nimic, motiv pentru care îmi voi reclama şefii. Aşa ceva nu este normal. Dacă munceşti, trebuie să fii şi plătit”, ne-a declarat acesta. Se pare că perioada post-pandemică scoate la iveală nenumărate nemulțumiri ale populaţiei vizavi de locurile de muncă. Din această cauză, tot mai mulți salariați depun plângeri la Inspectoratul de Muncă, pentru a reclama abuzurile.