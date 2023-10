Vaccinul antigripal pune oamenii pe drumuri! "Îşi bat joc de noi, pe timpul şi pe nervii noştri"

„Bunicul meu are 90 de ani şi este, încă, pe picioare, deşi se mişcă destul de greu. Medicul de familie i-a recomandat să se vaccineze, având în vedere şi vârsta înaintată. A fost de acord. Din păcate, la farmacia de lângă cabinet nu a găsit vaccinul antigripal, nici la cea din colţ. Aşa cum a putut, a mers mai departe, prin cartier, dar nici acolo nu a avut noroc, aşa că nu a mai putut fi injectat în aceeaşi zi. A trebuit să îi facem noi rost de el, pentru că era deja epuizat de atâtea plimbări de la o farmacie la alta. Nu este normal ce se întâmplă. Îşi bat joc de noi, pe timpul şi pe nervii noştri”, ne-a declarat Andrei G.



De aceeaşi părere este şi Cerasela F., care a mers la şapte unităţi farmaceutice până când a găsit ce era indicat pe reţetă. „Am crezut, efectiv, că înnebunesc. Nu am crezut că este posibil să fii pus pe drumuri pentru un simplu vaccin”, a adăugat femeia.







Trei tipuri de vaccin disponibile pentru pacienţi



Referitor la procesul de imunizare antigripală din acest an, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, Zitta Popa, a declarat pentru „Cuget Liber” următoarele: „Pacientul va beneficia de reţetă pentru vaccin în funcţie de situaţia în care se află. Adică, ei primesc reţeta gratuită şi merg în farmacie să o ridice. Apoi, se întorc la noi pentru imunizare. Conform legislaţiei în vigoare, se scrie denumirea comercială a produsului. Sunt trei astfel de produse menţionate în Hotărârea de Guvern şi doar acelea pot fi eliberate. La acest moment, pacienţilor li se prescriu Vaxigrip, Influvac şi Efluelda, noul vaccin care se adresează persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, cu multiple comorbidităţi. Cel din urmă, de exemplu, este mai scump şi nu se găseşte în toate farmaciile. Sunt unităţi care îl au sau nu îl au. Problema nu mai este la noi, cu ce se aprovizionează o farmacie. Îi sfătuim pe pacienţi să nu dea buluc în cabinete. Suntem abia în luna octombrie. Altădată îl primeam la final de noiembrie şi imunizam cu ce ni se dădea. Nici ca medicul de familie să meargă cu genţi frigorifice şi să stea la coadă să ridice sute de fiole nu mi se pare normal. Oamenii trebuie să se obişnuiască cu ce au de făcut. Este perioadă de vaccinări şi, în plus, vor mai fi şi alte vaccinuri de la 1 decembrie, care vor intra în aceeaşi procedură. În primul rând, farmaciile trebuie să păstreze lanţul frigorific. Ele trebuie să asigure condiţii de depozitare. Toată lumea vorbeşte despre cum vine bolnavul cu vaccinul la medic, dar oare, acolo, se păstrează bine? A ajuns în siguranță?”.





Întrebată dacă sunt multe persoane interesate de imunizare, dr. Zitta Popa a precizat că sunt deja foarte multe solicitări. O problemă pe care medicul a semnalat-o se referă la faptul că unii vor să îşi facă vaccinul în alte părţi, ca să nu se mai întoarcă la cabinet. „Dacă ei fac aşa ceva, acel vaccin nu va fi introdus în registrul electronic naţional şi, atunci, pacientul nu va avea antecedente vaccinale corecte. Am eliberat, până acum, foarte multe reţete, deci există o solicitare. Un alt aspect de semnalat este ruralul, acolo unde există farmacie. Cum merge omul după vaccin? Țăranul va plăti mai mult pe drumul spre oraș, decât cât costă serul respectiv”, a adăugat medicul. De partea cealaltă, Rodica Ene, farmacist, a precizat că pacienții au început să ceară vaccinul antigripal şi că acesta se găsește în farmacii. „Pacientul va trebui, însă, să transporte vaccinul într-un recipient sau ambalaj special, care să îi mențină temperatura. Dacă a decis să nu meargă imediat la medic, serul trebuie depozitat la o temperatură de 2-8 grade Celsius”, a mai spus aceasta.





În condiţiile în care ne apropiem deja de jumătatea lunii octombrie, iar vremea este destul de rece, probabil că nu va mai dura mult până când gripa sezonieră va începe să îşi facă simiţită prezenţa. Din fericire, anul acesta nu se prefigurează niciun fel de întârziere a dozelor de vaccin antigripal. Ba dimpotrivă, acestea au ajuns la timp, în Constanţa ca de altfel în întreaga ţară. Partea proastă este că ele nu mai sunt depozitate în cabinetele medicilor de familie, ci stocurile care i-au revenit judeţului nostru se află acum în farmacii, iar serul nu mai poate fi inoculat decât pe bază de reţetă. Prioritate la vaccinare au tinerii de până în 18 ani și adulții de peste 65 ani, dar și pacienții cu boli cronice, care vor beneficia de reţete gratuite. Ce se întâmplă, însă, în momentul în care oamenii merg la cabinetul medicului de familie şi ridică reţeta cu pricina? Ce pași trebuie să urmeze mai departe? Ei iau rețeta respectivă și apoi caută o farmacie care are pe stoc tipul de vaccin recomandat (din cele trei indicate de Ministerul Sănătății). Pentru că nu le este permis să facă vaccinul în dispensare sau în alte părți, după ce îl găsesc, trebuie să se grăbească să se întoarcă la medicul de familie, pentru că seringa cu ser trebuie păstrată numai la anumite temperaturi, altfel își pierde efectul. Deci, vor face ture întregi pe la farmacii, atunci când au ghinion și nu găsesc vaccinul de pe rețeta medicului.