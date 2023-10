Alegeri în Grecia. Dreapta câştigă majoritatea regiunilor, dar pierde Atena

Partidul conservator de guvernământ din Grecia, Noua Democraţie (ND), a câştigat majoritatea regiunilor în al doilea tur al alegerilor locale de duminică, dar a pierdut Atena şi Tesalia, care au fost grav afectate de inundaţii în septembrie, potrivit Ministerului de Interne, transmite agenţia AFP.În capitala Greciei, nepotul premierului, primarul în exerciţiu Kostas Bakoyannis, a pierdut în faţa candidatului socialist, Haris Doukas. Cu peste 90% din buletinele de vot numărate, acesta din urmă a câştigat aproximativ 55% din voturi faţă de aproape 44% pentru Bakoyannis.ND a câştigat majoritatea în şapte din cele 13 regiuni ale ţării în primul tur din 8 octombrie, inclusiv în cele mai mari, cu capitalele la Atena şi Salonic. Duminică, alegerile au fost organizate în şase regiuni.După numărarea a peste 80% din buletinele de vot, ND a pierdut Tesalia, o regiune vitală de producţie agricolă pentru ţară, devastată de ploile torenţiale care au căzut în septembrie, ucigând 17 persoane, distrugând producţia de bumbac şi fructe şi ucigând sute de mii de animale.Guvernatorul în exerciţiu Konstantinos Agorastos a obţinut peste 40% din voturi faţă de aproximativ 59% pentru candidatul independent, Kouretas Dimitrios.Pe de altă parte, ND a câştigat în regiunea Peloponez.