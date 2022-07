Alimentul la care a renunțat Anastasia Lazariuc: "Mănânc doar în vizită, să nu creadă lumea că fac fițe!"

Anastasia Lazariuc are 68 de ani, dar nu își arată vârsta. Artista susține că frumusețea vine din interior, însă, cu toate acestea, are grijă și la ce mănâncă. Nu ține o dietă anume, însă are un stil de viață sănătos.”Nu văd nimic deosebit. M-aș bucura dacă aș putea arăta și mai bine. Frumusețea vine din interior. Dacă punem numai măști, creme, dorind să arătăm bine, nu se va întâmpla.Binele vine din noi, din interior, important e să fim cât mai puri, cât mai buni, cât mai curați, cât mai puțin invidioși. Astea ies la suprafață, trimise de Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba. De asemenea, trebuie să fim și mai toleranți la ce mâncăm, acum nu mai facem atâta efort fizic cum făceau părinții noștri la țară”, a declarat artista