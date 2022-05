Anunțul devastator făcut de Toto Cutugno pentru fanii săi români

Îndrăgitul artiști Toto Cutugno le dă o veste proastă fanilor săi din România și nu numai. Concertul pe care urma să-l susțină la Sala Palatului din București, pe 8 mai, a fost anulat, din motive de sănătate și la recomandarea medicilor





Sănătatea artistului s-a degradat in ultima perioada din cauza afecțiunilor cronice avute, in trecut fiind diagnosticat cu cancer metastatic la prostata. In aprilie 2022, Toto Cutugno a suferit complicații si a fost internat de urgenta in stare critica intr-un spital privat, a transmis compania Eventim.Datorita eforturilor medicilor starea lui este stabila, aceștia interzicându-i orice forma de efort. In prezent artistul se afla sub stricta supravegherea medicala.Potrivit Realitatea.net contravaloarea biletelor se va rambursa de către organizator in maxim 30 de zile de la solicitare prin intermediul celor de la Eventim sau casieria Salii Palatului.