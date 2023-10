"Am avut două rachete care au lovit spitalul. Am putut să vedem şi să ne dăm seama că sunt de la o lovitură israeliană asupra spitalului. Şi apoi am primit avertismentele", a spus el.





Armata israeliană a dat publicităţii imagini filmate cu drona, miercuri, la spitalul din Gaza unde marţi seară a avut loc o explozie devastatoare, care arată pagube foarte limitate la spitalul în sine şi niciun crater în parcarea care ar fi fost lovită de rachetă. Lipsa unui crater indică faptul că sursa exploziei nu a fost o lovitură a unei rachete a forţelor de apărare israeliene (IDF), scrie The Times of Israel.Forţa exploziei de la spitalul al-Ahli al-Arabi a lovit cu precădere o curte şi o parcare din centrul complexului medical, care era plin de familii care se refugiau din calea loviturilor aeriene din cartierele din jur, a declarat episcopul anglican responsabil de acest complex, scrie The Guardian.Hosam Naoum, episcopul anglican al Ierusalimului, a declarat, de asemenea, jurnaliştilor că, în zilele de dinaintea exploziei devastatoare care a lovit spitalul din Gaza, forţele israeliene au emis trei avertismente de evacuare transmise directorilor acestuia, iar spitalul chiar a fost lovit de două ori cu rachete.Israelul a negat că a lovit spitalul marţi, spunând că explozia a fost cauzată de focosul şi propulsoarele unei rachete a Jihadului Islamic, care a fost lansată greşit.Naoum a refuzat să atribuie cuiva responsabilitatea pentru explozie, spunând că preoţii nu sunt anchetatori militari, dar a condamnat războiul şi a făcut apel la încetarea focului.Mulţimile care fugeau de atacurile aeriene israeliene din alte părţi ale oraşului Gaza au fost cele care au fost afectate de explozie, a spus el.“Doi dintre angajaţii noştri au fost răniţi, dar restul desfăşurau operaţiuni când a avut loc explozia. În acel moment, ştim că erau mii de oameni acolo", a spus el. "Au primit un avertisment, au fost nişte bombardamente şi lovituri aeriene în jurul spitalului şi au fugit înăuntru (în incinta spitalului)", a povestit Naoum.Sâmbătă, duminică şi luni, autorităţile israeliene au contactat personalul spitalului, majoritatea prin telefon, spunându-le să plece. "Au numerele de telefon ale tuturor directorilor de spitale. Aşa că pot trimite un mesaj sau (pot folosi) orice mijloace au la dispoziţie pentru a-i anunţa", a spus el.