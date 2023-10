Fiți atenți la roboți! Nu acceptaţi să faceţi ce vi se spune prin telefon!

În aceste situații, butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă aţi fost prejudiciat. Poliția reia o serie de recomandări pentru a nu cădea pradă unor astfel de încercări ale atacatorilor cibernetici. „Identificaţi corect un astfel de apel telefonic fals! Nu acceptaţi să faceţi ce vi se spune prin telefon! Nu tastaţi un alt număr şi nici nu urmaţi alţi paşi indicaţi prin telefon! Nu efectuaţi plăţi în conturile oferite prin telefon şi nu oferiţi date personale sau date bancare! Nu accesaţi eventuale link-uri de acces puse la dispoziţie, de către persoane necunoscute, în timpul sau după încheierea apelurilor telefonice de tip vishing şi să nu tastaţi pe telefonul mobil anumite secvenţe de cifre comunicate de către autori, pe durata convorbirilor”, transmit specialiștii.





Poliția Română avertizează că nu există niciun robot telefonic al instituției care solicită date personale sau apăsarea „Tastei 1” a telefonului pentru a intra în legătură cu un agent. „«Hello, we are from the Romanian Police» - dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunţăm că, din acel moment, vă pierdeţi timpul sau, cine ştie, posibil şi ceva bani la sfârşit”, transmite instituția.