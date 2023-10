Disperare în urma unui incendiu la un bloc din Hârșova. „Nepăsarea autorităților a lăsat zeci de oameni în stradă!”

După ce, în cursul nopții de luni spre marți, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit într-un apartament din orașul Hârșova, o localnică dezvăluie cine a provocat, voluntar, incidentul. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a atașat și videoclipul cu blocul unde locuia, tânăra spune că s-au făcut numeroase sesizări la adresa suspectului, în zadar.La locul incendiului, au intervenit pompierii de la Detașamentul Hârșova cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. După aproximativ o oră incendiul a fost lichidat. Apartamentul a ars pe o suprafață de aproximativ 65 de mp și acoperișul blocului pe o suprafață de aproximativ 154 mp. S-au autoevacuat 13 persoane, iar din fericire nimeni nu a fost rănit. Potrivit unei localnice din bloc, un bărbat cu probleme psihice a dat foc intenționat. Tânăra spune că bărbatul nu este la prima faptă prin care deranjează și terorizează oamenii. Localnicii chiar au făcut sesizări legate de faptele bărbatului, atât la Primăria Hârșova, cât și la Direcția de Asistență Socială, dar li s-au închis uși în nas!„Prin așa ceva trecem noi iarna aceasta! Vă rag citiți două minute unde duce nepăsarea în orașul minunat Hârșova. Am făcut sesizări în legătură cu această persoană de nenumărate ori, nu s-a făcut nimic… Credeați că exageram când vă spuneam că ne dă foc, a făcut-o. Nu el ne-a distrus casele, ci dumneavoastră, persoanele autorizate care răspund de el și de situația lui. Voi ne-ați distrus locuințele unui bloc întreg. Să vă fie rușine! Am căutat un ajutor la dumneavoastră, am venit toți locatarii de atâtea ori să vă cerem ajutorul pentru că asistența socială nu se implică și doarme. Nici măcar din partea dumneavoastră nu am văzut implicare, Primăria Orașului Hârșova. Un nebun a fost lăsat să plece din spital și uitați ce a făcut! Ne-a lăsat în pragul iernii cu casa distrusă. Vă asigur că fac toate demersurile și către televiziune și controale până dispare tot personalul care vine la «job» să bea cafeaua și să plece la 4 acasă pentru că din lene nu se deranjează să schimbe ceva, iar părinții mei muncesc non stop pentru ce, pentru a repara ce a stricat nepăsarea asistenței sociale și nebunia unui debil mintal? Cine trebuia să răspundă pentru persoana aceasta????? Cine repară toate daunele provocate? Tot noi???? Nu avem unde să dormim, plutește apa în casă! Acoperișul, mobila, pereții, sunt distruse toate”, a scris localnica pe pagina sa de Facebook.În urma incendiului au fost afectate 12 apartamente și două scări de bloc. Din spusele localnicilor, bărbatul bolnav psihic care a dat foc locuia în bloc, într-un apartament plin de fecale, gunoaie și în condiții de nedescris. A ales să-și dea foc locuinței, lăsând în stradă atâția oameni nevinovați. Individul fusese internat la Spitalul De Boli Psihiatrice de la Palazu, de unde fusese externat. Cazul social a fost în atenția autorităților de mai bine de doi ani. Autoritățile chiar îl cunoșteau ca fiind o persoană violentă și care amenința de mai bine de un an că va da foc la bloc. Singura măsură care s-a luat în tot acest timp a fost internarea pentru scurt timp la Spitalul de Boli Psihiatrice de la Palazu.Potrivit martorilor, în urmă cu doar câteva zile înaintea incendiului, acest individ a revenit la locuința sa și a început din nou să amenințe și să fie violent, terorizând toți locatarii. La momentul actual, există un dosar deschis în acest caz însă totul a fost lăsat la voia întâmplării până s-a produs inevitabilul: întregul bloc de apartamente a fost afectat, provocând pagube tuturor locatarilor. Pagubele, însă…nu contează pentru autorități. „Primarul este supărat că localnicii au făcut cazul public, le râde în față și chiar le-a spus, cu nonșalanță, că nu va plăti nimic din ce a fost distrus”, a mai spus interlocutoarea noastră.