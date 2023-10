Cum a reacționat primarul Viorel Ionescu, în urma acuzațiilor privind incendiul din Hârșova

Contactat pentru a ne oferi un punct de vedere în legătură cu acuzațiile care i se aduc în urma incendiului de la un bloc din Hârșova, care a avut loc în noaptea de luni spre marți, primarul orașului, Viorel Ionescu, ne-a explicat punctul său de vedere cu privire la acuzații.Reamintim că bărbatul care a dat foc propriului apartament, afectând locuințele a zeci de oameni, este diagnosticat cu schizofrenie paranoidă. Problema pleacă de la Spitalul de Psihiatrie din Palazu, care l-a externat pe bărbat, deși boala sa psihică impune instituționalizarea lui. Nu trebuia lăsat liber pe străzi.„Eu am fost la fața locului. Acuzații pe Facebook, le putem face nefondat. Eu, ca autoritate, am făcut tot ce mi-a stat în putință, ultima internare a persoanei în cauză a fost ca urmare a solicitării mele. Că i s-a dat drumul de la Spitalul de Psihiatrie acum trei zile, nu cred că mai e vina primarului. Acum, acuzațiile… Normal că primarul e de vină pentru orice. Cei care au făcut sesizări pot dovedi că le-au făcut? O persoană care stă pe scară acolo e prietenă cu mine. M-a sesizat vizavi de ce putem să facem în situația asta. Le-am zis: Trebuie mai întâi să vă faceți o asociație de proprietari. Eu le spun să-și facă din 2018, de când s-a dat legea. La fel, le spun din 2018 să-și asigure locuințele, și tuturor din oraș. Nu le au asigurate, că am stat de vorbă cu ei. Este o situație nefericită. În data de 5 octombrie, am făcut o adresă către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța prin care am solicitat să ne sprijine în vederea admiterii într-un centru rezidențial permanent. La momentul respectiv, domnul era internat. Acum, el iar este la urgențe la Constanța să-l interneze. De ce a fost eliberat, dacă el a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoidă. Și medicul de acolo recomandă instituționalizarea pacientului. Deci, dacă și medicul psihiatru recomandă internarea lui, de ce a fost externat? E o problemă de acolo. Acum, dacă cineva pe Facebook mă acuză… Am văzut că m-a etichetat. Eu le înțeleg supărarea că tocmai am venit de acolo, dar până la a fi de vină primarul că a luat foc un apartament privat, atenție, într-un bloc privat... În condițiile în care persoana respectivă mai are doi frați și două surori. Adică are familie. Una, două, primarul e de vină. Ce să zic, sunt de vină și pentru chestia asta…”, a declarat edilul.