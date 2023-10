O nouă escrocherie circulă pe internet. "Colete abandonate" la poștă, vândute online

Fiți atenți! Coletele abandonate la poștă nu se vând pe internet, atenționează reprezentanții Poștei Române, după ce pe rețelele de socializare a apărut o nouă escrocherie. O pagină creată de escroci le promite celor care plătesc 9 lei și 90 de bani pentru desfacerea unui asemenea pachet. Deja au fost depuse plângeri la poliție, iar compania națională a cerut blocarea paginii respective.Pagina de pe rețele de socializare a fost făcută în mod special pentru a păcăli oameni. Pagina poartă însemnele Poștei Române și a apărut sub forma unui profil sponsorizat. Aparent, doritorii pot cumpăra un colet rămas nerevendicat și care s-ar afla, pretind escrocii, în posesia instituției. Suma favorabilă care se cere și speranța pachetul ar putea conține chiar și gadgeturi moderne, îi fac pe oameni să cedeze. În plus, și comentariile apărute la postarea respectivă arăta doar cumpărători fericiți, o altă momeală pentru cei care se încred în minciună.Toate coletele care rămân la Poșta Română și nu mai sunt revendicate de cineva, sunt desfăcute după un an și jumătate de la expediere și verificate de către o comisie specială. Fiecare dintre cele 8 sucursale ale Poștei are și o destinată pachetelor abandonate. În magazia de pachete abandonate a instituției, un pachet este desfăcut după 18 luni de la sosirea lui în oficiul poștal. Iar dacă nu conține produse perisabile, o comisie specială îl evaluează, iar apoi este vândut într-un magazin intern doar angajaților, niciodată online. Conform oficialilor poștei, cele mai multe dintre pachetele abandonate conțin cărți sau jucării.