Școala „Gheorghe Țițeica” a fost recompensată cu distincția „Premium Plus Member”

Săptămâna aceasta, în cadrul unei ceremonii restrânse, care a avut la sediul Consiliul Britanic din București, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a fost recompensată din nou cu distincția „Premium Plus Member”, una care girează munca derulată în cadrul instituţiei, de către echipa de profesori de limba engleză. Unitatea şcolară a fost reprezentată de prof. Cristina Lomnoșanu, care, în anul 2015, punea bazele proiectului prin care această școală are posibilitatea de a derula examene Cambridge, nivelurile KET și PET. Potrivit reprezentanţilor şcolii, aceste examene au o largă rezonanță în comunitatea de elevi și de părinți de la malul mării, sute de candidați participând, anual, la examenele menționate. Ambele examene echivalează proba pentru admiterea în clasa a IX-a, în clasele liceale cu studiu bilingv și intensiv al limbii engleze, iar, în plus, examenul PET echivalează și proba de competențe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.Prezent la ceremonie, ambasadorul Marii Britanii la București, Excelența Sa Andrew Noble LVO, le-a mulțumit tuturor colaboratorilor din țară care se implică în promovarea limbii și a culturii engleze, recunoscând efortul susținut pe care aceștia îl fac pentru a asigura menținerea standardelor de calitate cât mai ridicate.