Primarul Viorel Ionescu: „La Hârșova educația este o prioritate”

Primăria oraşului Hârşova continuă proiectele pe care le are în implementare, iar primarul Viorel Ionescu a prezentat unul dintre ele.Este vorba despre dotarea tuturor unităţilor de îvăţământ din localitate cu materiale didactice performante de ultimă generaţie.Anunţul a fost făcut chiar pe pagina personală de Facebook a edilului.„La Hârșova educația este o prioritate, căci fără educație nu avem viitor, iar fără generații performante, nu vom avea dezvoltare. În timp ce alții se preocupă cum să ne blocheze și să ne discrediteze, noi continuăm să muncim și să le oferim material de lucru. Dacă majoritatea locuitorilor apreciază ceea ce ne-am propus să facem, misiunea noastră e aproape îndeplinită. Iar dacă și mai mulți se vor alătura, vom deveni mai buni, mai performanți. Statul și comentatul de pe margine, dăunează grav societății. Cu resurse proprii mici și insuficiente, reușim, totuși, să răzbatem în acest drum, pentru că atragerea de finanțări externe este principalul meu obiectiv în realizarea proiectelor necesare dezvoltării orașului nostru. Am ales să scriu astăzi despre cel mai recent proiect aflat în implementare, despre școală, despre logistica și condițiile pe care ne străduim să le oferim copiilor noștri, la standarde cât mai înalte.Personal, în școală am fost un împătimit al matematicii și al fizicii, dar aveam limitat orizontul perfecționării la câteva culegeri. Astăzi, tehnica ne creează alte perspective, alte orizonturi, pe care dorim să le oferim copiilor noștri. Hârșova are copii deosebiți, cu rezultate remarcabile și cu drag de școală și de carte. Ne bucură și ne dorim să fie cât mai mulți și de aceea, ne preocupăm să le asigurăm condiții cât mai atractive și performante în școli. Vă informez faptul că, în data de 7 august, am semnat proiectul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Hârșova, cu codul F-PNRR-Dotari-2023-6663, prin care toate unitățile de învățământ de pe raza UAT Hârșova vor beneficia de dotări de ultimă generație. Valoarea proiectului este de 4.450.255,73 lei iar contribuția bugetului local este de zero lei! Sperăm să le folosească mult și bine!”, a declarat primarul Viorel Ionescu.