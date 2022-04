Spitalul Hârșova, dat exemplu de nume sonore ale medicinei: are aparatură de top, unică în țară!

Momentul a fost unul emoționant pentru echipa de la Hârșova, aspect de înțeles, având în vedere că personalități ale lumii medicale, nume cu greutate în domeniile lor - precum lect. univ. dr. Mihai Lesaru, președintele Societății de Senologie, prof. dr. Mircea Penescu, de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila”, prof. dr. Mircea Beuran, șef de secție la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sau S.L. dr. Cătălin Grasa, apreciat chirurg constănțean și fost manager al Spitalului Clinic Județean Constanța - au fost prezente la inaugurare. Discursurile formale, obișnuite în astfel de evenimente au lipsit, fiind înlocuite de prezentarea detaliată a competențelor echipamentelor recent achiziționate, susținută de dr. Alexandru Gavrilă, medic primar radiolog cu competență în senologie. Un doctor ce face naveta între Constanța și Hârșova, care a contribuit semnificativ la realizarea laboratorului și la creșterea performanței medicale în acest spital orășenesc și care a fost pe drept apreciat de invitații de seamă veniți din Capitală.



Mamograf 3D unic în țară și ecograf cu inteligență artificială, singurul din județ!





Echipa de la Hârșova a avut cu ce se mândri. În noile dotări ale spitalului au fost investite 3 milioane de euro, din fonduri europene, accesate în urma muncii depuse de administrația locală și conducerea unității spitalicești. Astfel, Spitalul Orășenesc Hârșova deține în prezent un mamograf 3D Hologic, unic în țara noastră. Mamograful face sonda liniară 3,7 secunde, cu o rezoluție reală de 70 microni. Are sistem de puncție ghidată 3D cu vacuum. De asemenea, are în dotare SmartCurve system Paddle, un sistem ce permite o compresie mult mai prietenoasă și un confort sporit pentru pacienți, după cum a arătat dr. Alexandru Gavrilă. De asemenea, laboratorul mai are în componență și un aparat de radiologie 3D, primul echipament autorizat CNCAN la nivel național – Siemens – Multitom Rax. Aparat cu multiple aplicații care duce radiologia convețională 2D mai aproape de CT, cu un nivel mult mai scăzut de radiații și pregătire prealabilă, exact ca în cazul radiologiei convenționale. Acesta detectează leziunile osoase pe care radiologia 2D le poate rata, precum fracturile oaselor mici. La Hârșova se poate realiza, în prezent și densitometria osoasă prin Dexa Hologic Horizon, singura metodă acceptată unanim la nivel mondial pentru calculul densității osoase, fără de care nu se poate iniția tratamentul osteoporozei. Laboratorul mai are în dotare un aparat de radiologie mobil, un computer tomograf 64Slice Philips, esențial în evaluarea leziunilor pulmonare, neurologice și oncologice, un ecograf multidisciplinar cu modul de elastografie străin și Shear Wave Philips – singurul ecograf din județul Constanța cu sondă lineară de 2.000 de cristale (de menționat că o sondă obișnuită are 128 de cristale).











Toate echipamentele au fost achiziționate din fonduri europene, prin Proiectul „Creșterea Capacității de Gestionare a Crizei Covid-19 la Spitalul Orășenesc Hârșova”. Proiectul pentru modernizarea și dotarea secției a fost depus în 2020, iar până în prezent au fost cheltuite 3 milioane din cele 4,5 milioane de euro disponibile. Iar achizițiile nu se opresc aici, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul Bogdan Andrei Zidaru. „Dacă privim în urmă cu trei ani, orice investiție era necesară, căci spitalul acesta nu avea nimic. De atunci am depus proiecte peste proiecte, pentru a accesa fonduri europene. Acum se văd roadele muncii noastre din ultimii doi ani. Prima etapă am finalizat-o, pe parte de imagistică; urmează alte achiziții. Suntem în faza procedurilor de achiziție pentru aparate de ventilație, monitoare, defibrilatoare. Urmează laboratorul de analize medicale, pe care l-am recuperat anul trecut, după o externalizare de 18 ani; l-am dotat cu aparatură în comodat, iar acum dorim să achiziționăm aparatură nouă, pentru a putea să încheiem contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru o valoare mai mare. Am făcut aceste investiții pentru beneficiul pacienților noștri; aceștia trebuie să ia în considerare însă că trebuie să fie asigurați, în caz contrar vor achita contravaloarea investigațiilor”, a afirmat managerul Bogdan Andrei Zidaru.















La rândul său, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Pentru comunitatea din Hârșova și nu numai, aceste echipamente reprezintă o șansă la un act medical mai bun. Intenția noastră este să avem un spital modern. Deși este un spital echi, ne dorim să vină în sprijinul celorlalte spitale mari din județ, ca și aparatură. Cunoaștem cu toții plusurile și minusurile sistemului de sănătate, noi dorim să venim cu plusvaloare. Mai avem de muncă, urmează să finalizăm și un alt proiect, pentru care hârșovenii vor fi mândri de acest spital. Iar constănțenii și nu numai au șansa să vină la Hârșova pentru investigații de top”.







„Niște oameni au sfințit acest loc, să îl dăm ca exemplu!”









Personalitățile medicale prezente la inaugurarea laboratorului au avut, după cum am menționat, numai cuvinte de laudă. Inclusiv au adus în discuție posibilitatea ca studenții ori rezidenții să vină la Hârșova pentru stagii de pregătire pe echipamentele de top, unice în țară. „Este un laborator integrat de radiologie, are specialitățile radiologice care permit punerea unui diagnostic de mare acuratețe. Este un echipament unic aici, lucrul acesta ajută în primul rând pacientul, în al doilea rând echipa de medici, care și ei au nevoie să se formeze pe acest echipament. Trebuie luat în discuție de către Societatea de Radiologie să se poată executa stagii pe aceste echipamente. Progresul vine din cercetare, care poate să înceapă aici, având aceste echipamente unice și performante. Multiplicarea cunoștințelor se face prin învățământ. Apoi, când se maturizează această echipă de medici, poate să fie promovat ca bază de învățăt pentru întreaga țară. Este un exemplu unic la ora actuală, dar și alte structuri medicale pot urma pașii de aici. Ne interesează și bolnavul, dar și să pregătim medicii pe echipamente performante. Nu trebuie să plecăm de la poziția Hârșova, un oraș mic. Niște oameni au sfințit acest loc, să-l dăm ca exemplu. Cred că este nevoie să se multiplice exemplul. Ei sunt unici acum”, a declarat prof. univ. dr. Mircea Beuran, renumit chirurg de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.







„Degeaba ai mașina foarte bună, dacă nu ai și șoferul. Din fericire, există și șoferul!”





La inaugurare a fost prezent și lect. univ. dr. Mihai Lesaru, președitele Societății de Senologie, care a și „probat” aparatură, investigând o pacientă din Hârșova care a ajuns, săptămâna trecută, la București pentru o investigație la reputatul medic, la Spitalul Fundeni: „Aceste echipamente înseamnă șanse în plus pentru locuitorii din această zonă, care, practic, au la îndemână o aparatură performantă. Dar nu numai aparatura este importantă. Cum spun eu de multe ori: «Degeaba ai mașina foarte bună, dacă nu ai șoferul». Din fericire, există și șoferul. Eu sunt foarte încântat de faptul că Alex, dr. Gavrilă, a reușit să facă niște lucruri extraordinare. Mai mult, are și dăruirea, face naveta, se agită, și asta înseamnă o șansă pentru oamenii de aici. Nu trebuie să meargă la Constanța sau să vină la București. Am încântarea să vin eu aici să văd pacienții. Săptămâna acesta chiar a venit o pacientă din zonă cu rezultatele la mine, la Spitalul Fundeni, am văzut semnătura dr. Gavrilă pe rezultatul investigațiilor și i-am spus că voi veni eu la Hârșova, nu trebuie să o consult la București. Aveți aparatură bună, aveți șofer bun”.



„O surpriză plăcută, precum cea pe care am simțit-o când am pășit în Muzeul Topalu”





Cuvinte de laudă a avut și dr. Mircea Penescu, renumit nefrolog de la Spitalul Clinic de Nefrologie Carol Davila București. Mai mult, acesta a comparat senzația trăită în fața echipamentelor de la Spitalul Hârșova cu cea resimțită în momentul în care a văzut colecția impresionantă de picturi de la Muzeul Topalu. „Senzația mea este de uimire și surpriză extrem de plăcută, pentru că nu te aștepți ca într-un colț de țară mai puțin cunoscut să găsești dotări de top care ar face cinste oricărui spital din centrul Bucureștiului sau oricărui spital mare din țară. Aici, la Hârșova, pe malurile Dunării, într-o zonă care până acum a fost năpăstuită sunt dotări în concordanță cu ce se întâmplă în medicina modernă din toată Europa. Este efortul oamenilor sufletiști de a pune tehnologia în slujba diagnosticului, pentru că diagnosticul imagistic este fundamental într-o serie de boli, precum neoplaziile și nu numai. Dotările de aici reprezintă un element de excelență, de autentică excelență. Sunt impresionat și cu ocazia asta constat că ceea ce pare greu realizabil sau imposibil, iată că este posibil. Iar condițiile sunt să fie oameni care să știe să se bată pentru aceste realizări. Știu că nu este ușor, știu că trăim într-o țară care se confruntă și cu probleme financiare și cu baraje birocratice de netrecut. Iată că unde există tenacitate, consecvență, continuitate în realizarea unui scop de genul acesta, când se înțelege că acesta este un avantaj formidabil, se poate reuși.





De aceea aș vrea să felicit întreaga echipă de conducere a spitalului, pe managerul pe care îl cunosc bine și știu că are o contribuție esențială, primăria din localitate care a contribuit esențial și punerea în operă de o echipă pasionată, formată din oameni profesioniști și îi dau ca exemplu sub toate aspectele. Exemplul acesta trebuie să ajungă la toți.











Senzația mea când am văzut aceste mașini excepționale, pe care nu te aștepți să le întâlnești aici, a fost similară cu uimirea mea când am pășit în Muzeul Topalu, unde am găsit niște colecții fabuloase de pictură românească, pe care nu le vezi nici la muzeul de la Sala Palatului, nici în alte mari muzee din țară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Mircea Penescu.





La rândul său, SL dr. Cătălin Grasa a apreciat reușita echipei de la Spitalul Hârșova: „Suntem prezenți la un eveniment mai mult decât fericit pentru lumea medicală dobrogeană, pentru că au dat roade eforturile făcute de managerul și echipa Spitalului Orășenesc Hârșova, un spital relativ mic, dar cu oameni inimoși, care au demonstrat că prin aplicarea pe fonduri europene s-au putut achiziționa echipamente ultraperformante. Din câte am înțeles ar fi singurul în țară, un mamograf performant, un ecograf cu posibilități de investigații foarte bune. Acestea amândouă sunt în mâinile dr. Alexandru Gavrilă, care are și supraspecializare mamografie, și care are o colaborare de jumătate de normă și la Spitalul Județean Constanța. Am promis că voi veni, este un exemplu pentru alte spitale, relativ mici, care își doresc și pot să acceseze astfel de fonduri. Bani europeni sunt, se poate face performanță!”, a subliniat dr. Cătălin Grasa.





În urmă cu jumătate de deceniu, Spitalul Orășenesc Hârșova era împovărat de lipsuri, pe toate planurile. Neajunsurile ieșeau în evidență, în detrimentul calităților profesionale ale echipei medicale. Dar acest fapt nu era surprinzător pentru nimeni, căci, trebuie să admitem, cine nu este obișnuit deja cu defectele sistemului spitalicesc de stat? În ultimii cinci ani însă, micuțul spital din Hârșova, de la marginea județului Constanța, a trecut printr-o transformare spectaculoasă și putem spune, fără exagerare, că recunoașterea eforturilor depuse în ultimii ani de administrația publică locală, de echipa managerială și de cadrele medicale a venit vineri, 15 aprilie, la inaugurarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. „Încoronarea” micuțului spital și a echipei sale medicale ca fiind demne de luat în seamă, un „exemplu de urmat de spitalele de top din întreaga țară”, cum a rostit apreciativ unul dintre stimații invitați la eveniment, a venit de la pleiada de profesori universitari, medici de renume din București și Constanța, veniți special la Hârșova pentru a vedea noile echipamente de investigații imagistice, ultramoderne, unele dintre ele unice la nivelul țării, altele unice la nivelul județului Constanța.