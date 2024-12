Atac similar tragedia de la Magdeburg, în ziua de Crăciun! Un bărbat a intrat cu mașina în mulțimea de pe trotuar

Tragedia de la Magdeburg, repetată la Londra. Un bărbat se luptă pentru viață în spital după ce un automobilist „a condus pe partea greșită a drumului și a lovit patru persoane”. Se crede că o „ceartă în afara unui club de noapte” l-a determinat pe șofer să își îndrepte vehiculul spre un grup de persoane de-a lungul Shaftesbury Avenue din vestul Londrei.Potrivit The Mirror, un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. Un bărbat este în stare critică. Alte trei persoane au fost, de asemenea, rănite, dar natura și gravitatea nu au fost dezvăluite de poliție.„Ofițerii au răspuns rapid la acest raport, colaborând îndeaproape cu City of London Police pentru a aresta un bărbat în câteva minute.Detectivii progresează rapid cercetările în cadrul acestei anchete. Se crede că suspectul a fost implicat într-o altercație la un club de noapte înainte de a se urca în mașină și de a urca pe trotuar. Mai multe scene rămân în desfășurare astăzi la fața locului. A fost confirmat ca fiind un incident izolat care nu are legătură cu terorismul.” a declarat comisarul adjunct adjunct Stuart Cundy, de la Poliția Metropolitană, conform stiripesurse.ro