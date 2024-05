Ce pensie ar urma să aibă Klaus Iohannis, după 42 de ani de muncă

Președintele Klaus Iohannis şi-a depus cererea de pensionare din învățământ.(Detalii aici: Klaus Iohannis și-a depus dosarul de pensionare ).Iar specialiștii au făcut deja calculele pentru pensia președintelui, scrie antena3.ro”Are 42 de ani de muncă și 10 ani de președinție. De acolo are indicele cel mai mare în grilă, 12 salarii medii. După părere mea, de acolo acumulează în jur de 4 puncte de pensie pe an. Adică adună 40 de puncte din salariul pe care l-a obținut de la președinție. Mai are anii de predare și de conducere a Inspectoratului Județului Sibiu, unde nu erau salariile foarte mari, eu cred că îi ies vreo 22 de puncte. Dacă adunăm 40 de puncte de la președinție, cu 22 de puncte de la liceu, cu 25 de puncte de la Primărie, cred că îi vor ieși domnului președinte cam 103 puncte, o pensie de aproximativ 8400, sau chiar spre 9.000 de lei”, a explicat Anton Hadăr, lider al Federației Naționale ”Alma Mater”, în exclusivitate la Antena 3 CNN.