Lege promulgată. Iată ce băutură va fi oferită gratuit în restaurante

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și are ca obiectiv protejarea sănătății oamenilor prin asigurarea unei ape potabile de calitate.



Potrivit legii, apa potabilă se definește ca orice tip de apă, fie în starea sa inițială/naturală, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării alimentelor sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, indiferent dacă este furnizată prin rețelele de distribuție, din cisterne sau este îmbuteliată în recipiente.







O cheltuială în plus





Patronul unui restaurant din stațiunea Mamaia a declarat pentru redactorii ,,Cuget Liber” că noua lege ar putea să ridice costurile pentru proprietarii de restaurante, în special pentru cele mici sau locale. Acesta a adăugat că există riscul ca unii clienți să profite de gratuitate și să ceară multe pahare cu apă fără ca aceștia să mai comande și alte produse.





,,Sunt de părere că această lege ar putea crește costurile pentru proprietarii de restaurante, în special pentru cele mici sau locale, care ar putea avea dificultăți în a-și menține profitabilitatea. De asemenea, aceasta ar putea duce la abuzul de consum gratuit de apă de către clienți, care ar putea rămâne mai mult timp la masă fără a comanda alte produse”, declară proprietarul.





O angajată a unei cafenele din Constanța își exprimă și ea părerea legată de această lege. ,,Apa noastră de la robinet nu prea este potabilă, nu le putem da clienților apă de la robinet când noi știm că nu este sigură. Aici mai intervine și problema paharelor, care reprezintă o cheltuială în plus”, a declarat tânăra.



,,Un pas înainte spre civilizație”





Un grup de tineri aflați la masa unui restaurant din oraș au vorbit despre importanța acestei legi pentru societatea noastră. Ei fac referire la alte țări, în care această practică este foarte întâlnită.





,,Acesta este un pas înainte spre civilizație, mi se pare chiar rușinos să nu îți servești clientul măcar cu un pahar de apă rece, cum este în Grecia sau Turcia”, a declarat un tânăr.





Un alt tânăr povestește despre cum a fost refuzat de ospătar, pe motiv că este nevoit să mai comande mâncare în plus.



,,Mi s-a întâmplat recent, chiar după ce am auzit de această lege. Am cerut și eu un pahar de apă și mi s-a spus că mai trebuie să comand ceva. Nu știam că avem voie cu porția”, a spus el.





Restaurantele, cantinele și firmele de catering vor trebui să ofere gratuit apă potabilă clienților. Acest proiect a fost adoptat de Senat pe 20 martie 2023, iar după un an de Camera Deputaților. Apa care se va servi gratuit va fi din rețeaua de distribuție, adică de la robinet.