Ce soluţie a găsit Monica Tatoiu pentru a scăpa de facturile uriaşe: „Foarte mulți englezi, spanioli, francezi fac asta”

Pentru că nu mai vrea să scoată atât de mulţi bani din buzunar, și-a făcut socotelile și a ajuns la concluzia că cel mai potrivit în acest moment ar fi „să se scoată de la întreținere” și să se mute în țările calde.







„Voi pleca în Guadalupe cam toată luna noiembrie. Apoi vin, fac sărbătorile acasă, după care, de pe 26, voi pleca în Caraibe. Merg la scufundări și mă mai întorc pe 23 februarie. Foarte mulți englezi, spanioli, francezi închid casele, lasă temperatura doar să nu înghețe țevile, își iau animalele de companie și pleacă.



În Reunion am întâlnit pensionari de la Paris care stăteau trei luni și se întorceau abia în martie. Prețurile sunt foarte ok. Un apartament pe malul mării în Reunion de două camere te duce la 500-600 de euro, iar mâncarea nu e scumpă. E mai ieftin ca la București. Eu am șase pisici, iguana, dar va rămâne prietena mea, care stă sus la etaj, și va avea ea grijă”, a spus Monica Tatoiu.







Ce soluţie a găsit Monica Tatoiu pentru a scăpa de facturile uriaşe. Problema facurilor atât la curent la electric, cât şi la gaze, afectează din ce în ce mai mulţi oameni. Femeia de afaceri spune că ea a avut aceste scumpiri încă de anul trecut.