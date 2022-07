Cea mai consumată băutură se scumpește de la 1 august

Cea mai consumată băutură vara este berea, iar acesta se va scumpi de la 1 august. Am putea plăti chiar şi cu 20% în plus pentru o halbă rece de bere.



De vină ar fi majorarea accizelor la alcool, dar şi celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producătorii.



Acest fapt se datorează majorării accizelor la alcool, dar şi a celorlalte scumpiri în procesul tehnologic, pe care le au de acoperit producătorii, de la 1 august august, vom plăti şi cu 20% mai mult pentru o halbă de bere.



Producătorii de bere spun că în primele 4 luni ale acestui an, piața locală a berii a înregistrat o scădere de 10% în raport cu aceeași perioadă din 2021.



În clasamentul mondial al consumului de bere pe cap de locuitor România ocupă locul trei, devansând, în mod surprinzător, Germania, o țară cu tradiție în domeniu.



Pe 15 iulie, Guvernul a adoptat mai multe modificări la Codul Fiscal, astfel încât alcoolul şi ţigările se scumpesc de la 1 august, în timp ce băuturile cu zahăr, vacanțele, dar şi mesele la restaurant vor costa mai mult din ianuarie, anul viitor.

