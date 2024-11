Cine este constănțeanca Cristela Georgescu, soția candidatului independent la alegerile prezidențiale

Cristela Georgescu este soția lui Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024 și la origini este din Constanța. Este autoare a mai multor programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator holistic, conform informațiilor disponibile pe site-ul său.Cristela Georgescu este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. A scris cărțile „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul”.„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.De asemenea, are studii universitare și în economie și finanțe. În plus, a activat mai bine de 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație. Cristela Georgescu a trăit în Austria, iar în urmă cu trei ani, în 2021, s-a întors cu familia în țară.Călin Georgescu, candidatul independent la Președinția României, s-a clasat pe podium în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, conform exit poll-urilor. Soțul Cristelei Georgescu are 63 de ani și a absolvit Facultatea de Agronomie. În plus, are un doctorat în pedologie.