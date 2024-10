Cântăreaţa americană de gospel Cissy Houston, mama regretatei Whitney Houston, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat nora acesteia într-un comunicat, informează agenţia AFP.„Cu inima grea anunţ moartea iubitei noastre regine Cissy Houston! Vă rugăm să păstraţi familia Houston în rugăciunile voastre”, a scris Pat Houston pe Instagram.Pe numele său real Emily Drinkard, Cissy Houston a fost o cântăreaţă de soul şi gospel cu o carieră de succes ca backing singer pentru artişti precum Elvis Presley şi Aretha Franklin în cadrul grupului The Sweet Inspirations.A înregistrat sute de piese, în toate genurile muzicale, vocea sa putând fi auzită pe melodii de Jimi Hendrix, dar şi de Beyoncé.Pe parcursul carierei sale solo, a câştigat două premii Grammy pentru albumele „Face to Face” şi „He Leadeth Me” la sfârşitul anilor '90.Fiica sa, Whitney Houston, a fost una dintre cele mai mari cântăreţe americane, fiind cunoscută în special pentru hituri precum „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” şi „I Will Always Love You”. Whitney a fost găsită moartă, înecată în cada sa, în 2012, la vârsta de 48 de ani.