Crin Antonescu îşi anunţă demisia din PNL înaintea înregistrării candidaturii la prezidențiale

Fostul lider liberal Crin Antonescu îşi anunţă duminică demisia din PNL, cu câteva ore înaintea înregistrării candidaturii la Preşedinţie din partea alianţei PNL-PSD-UDMR: ”Am trăit şi am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, scrie Antonescu pe Facebook.







“Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani.

E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune.

Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță.

Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, este mesajul integral, transmis de Crin Antonescu pe pagina de socializare.