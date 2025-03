Bogdan Huțucă, de la PNL Constanța: "Vrem să promovăm un candidat serios la prezidențiale"

În aceste momente a început conferința de presă a celor de la PNL Constanța.







Sunt prezenți primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, președintele CJC Florin Mitroi, senatorul Silviu Coșa, deputatul Marian Crușoveanu dar și alți primari PNL din județ.







Bogdan Huțucă: "Suntem într-o perioadă de continuă schimbare. Traversăm o criza internă cu ocazia alegerilor prezidențiale de anul trecut. Atunci nivelul de încredere în clasa politică a scăzut foarte mult. Prin această campanie electorală poziția noastră este una fermă. Aceea de a continua cu occidentul. Ei vorbesc despre faptul că ne am putea preda Rusiei, dar mai ales își doresc desființarea partidelor politice. Noi din PNL, PSD și UDMR am luat decizia să încetăm luptele, să renunțăm la ceea ce ne desparte și să susținem un candidat la președinția României. Acest candidat este Crin Antonescu. Despre el s-a vorbit foarte mult. Crin Antonescu este un politician care a vorbit întotdeauna despre importanța ca România să fie angajată puternic în UE și în NATO. El a fost întotdeauna un politician care a apărat democrația și drepturile individuale. A vorbit întotdeauna despre libertatea economică. Aceea de a avea un mediu privat prietenos. Cu toții observăm că Antonescu nu este un om avid după funcții. A renunțat la pozițiile de conducere în PNL. Nu este beneficiarul niciunul avantaj din partea statului roman. Noi consideram că este candidatul cel mai potrivit. Evident că toți liberalii din România asistă la această dezbatere media și la ceea ce Elena Lasconi a lansat în mediul public. Nu este o discuție între Crin Antonescu versus Ilie Bolojan. Amandoi sunt oameni care au în comun faptul că s-au format în PNL și faptul că promovează patriotismul. Crin Antonescu are o minte limpede și poate vedea acea cale pe care România poate să o parcurgă și și-a asumat rolul de candidat la președinția României. Ilie Bolojan este un om care și-a asumat o poziție foarte importanta, Aceea de a conduce PNL intr-un moment dificil al PNL și și-a mai asumat sa fie președinte interimar. Fiecare din cei doi are rolul lor"







Bogdan Huțucă: "Nu am avut întâlniri cu cei de la PSD pentru că abia a fost construită entitatea care îl promovează pe Crin Antonescu, "România Înainte". S-a aprobat în Biroul Politic Național cine coordonează activitatea în ceea ce priveste campania lui Crin Antonescu din perspectiva PNL. Urmează să luam o decizie în urma discuțiilor liderilor PSD și PNL"







Vergil Chițac: "La alegerile prezidențiale nu se face transferul de la alegerile locale către partid. Eu am luat aproape 30 la sută și candidatul la prezidențiale pe care eu l-am susținut a luat 8 la sută. Nu exista transfer de la primar către alegerile generale. Din perspectiva mea, greutatea în aceste mesaje o au mesajele și echipa de la centru. Din perspectiva asta Crin Antonescu este recunoscut. Eu am susținut candidatura sa și o susțin în continuare. Nu s-au mai făcut greșelile de anul trecut. Coaliția a venit atunci cu 2 candidați. Acum mergem cu un singur candidat. Eu am avut o ședință cu tot Biroul Politic Local și le-am expus tuturor cum văd eu situația. Vom merge mult pe online. Mă voi întâlni aici la sediu cu oameni care sunt nehotărâți. Sunt 25 la sută dintre cetățeni cărora nu li s-a livrat un mesaj. Trebuie sa ne orientam către cei care sunt aproape indeciși. Naționalismul nu trebuie hulit. Trebuie explicat. Orice român care este sănătos la cap este naționalist. Dar problema se spune în a aborda acest naționalism și a-l explica. În București se trăiește mai bine decât în multe capitale europene. Trebuie sa abordând aceste subiecte care sunt importante ca să nu mai creadă în acest discurs mistic al lui Georgescu sau al lui Șoșoacă"







Bogdan Huțucă: "Eu nu mi-am închipui vreodată c- vom trai astfel de timpuri. Genul acesta de oameni care au cultul personalității și capacitatea de a manipula mase mari pe mine mă sperie. Sunt speriat de ceea ce ar putea genera Călin Georgescu în societatea românească dacă va ajunge presedintele României. Este o manipulare care nu cred că a mai fost trăită până în prezent la nivelul oricărei tari. Sentimentul meu este că vom face pași înapoi către o dictatură dacă va câștiga Georgescu. Atunci când o țara este condusă de un președinte aflat într-o zonă rusofilă, extremistă, populistă, în secunda 2 se produce un fenomen de izolare. Suntem izolați în interiorul UE. Toate agențiile de raiting din România ne vor duce cât de jos se poate spune. Riscul ca România să între într-o incapacitate de plată este major dacă vom avea un asemenea președinte. Cu Crin Antonescu președinte vom intra într-o epoca de stabilitate"







Bogdan Huțucă: "Nu ne permitem nicio secundă să abandonăm acest Plan Național de Redresare și Reziliență pentru că este singurul instrument care ține moneda României stabilă. În situația în care leul se destabilizează va veni la pachet cu consecințe pe care eu cred că România nu va putea să le suporte"







Florin Mitroi: "Eu cred că fiecare candidat trebuie să fie în fața poporului în fiecare zi sau lună. Nu din patru în patru ani. Indiferent cum se numește acel candidat. Eu susțin un om care să nu fie conflictual, care să fie deschis, sincer, să spună ceea ce gândește, nu un om care să ne arunce în aer și să ne provoace scandal. Îl susțin pe Crin Antonescu. Nu va fi ușor. Noi nu putem transfera foarte mult nici imaginea noastră și nici a partidului. Pentru că omul se uita la televizor și vede fiecare candidat ce vorbește. Oamenii s-au săturat să fie mințiți sau manipulați și cred că vor să vadă cum e cu altcineva. Aceasta este adevărul. Atunci eu cred că este un moment să realizăm că trebuie sa alegem răul cel mai mic"







Ancuța Belu: "Eu voi spune ce voi face eu în Mihail Kogălniceanu. Voi trata campania exact așa cum o fac eu la alegerile locale. După primul tur al prezidențialelor când am luat acea palmă m-am implicat și mai mult. Noi suntem în plină dezvoltare. Avem foarte multe proiecte pe fonduri europene pe care eu trebuie să le termin. Atunci nu am decât o singura soluție. Voi susține candidatul meu și mă voi referi la ceea ce nu se poate întâmpla nouă ca țară"