Unde se strâng semnături pentru alegerile prezidenţiale? Mobilizare slabă a partidelor, la Constanţa

Nu a mai rămas mult timp până când va începe oficial campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din România care vor avea loc la data de 4 mai, atunci când românii vor merge să voteze în turul întâi. Până atunci toate partidele au obligația de a strânge numărul de semnături necesar pentru fiecare candidat.Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, de către partidele, alianțele politice și electorale, dar și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți este 15 martie.La Constanţa partidele politice au început deja să strângă semnături, însă nu se întâmplă ce se întâmpla în alte campanii electorale. Facem referire aici la apariţia corturilor unde fiecare cetăţean putea merge să semneze pentru candidatul său favorit, corturi care la această oră lipsesc.De altfel, alianţa PNL-PSD-UDMR are un singur candidat unic în persoana lui Crin Antonescu şi astfel, în fiecare oraş din ţară toată lumea se mobilizează.Un exemplu clar îl putem vedea la organizaţiile PSD Constanţa, atât cea municipală cât şi cea judeţeană. La municipiu, reprezentanţii PSD Constanţa ne-au confirmat că semnăturile se strâng pe stradă sau la cele patru sedii PSD din oraşul de la malul mării. De asemenea, fiecare membru de partid distribuie formulare pentru semnături apropiaţilor pentru ca procesul să fie mai uşor. În acest an, PSD Constanţa nu va mai amplasa corturi în oraş pentru că timpul este foarte scurt şi autorizaţiile nu se pot obţine atât de repede.În judeţ, reprezentanţii PSD merg din casă în casă pentru strângerea de semnături, dar în comunele mai mari există şi echipe care merg pe stradă pentru a le aduna de la cetăţeni.Acelaşi proces îl vor urma şi cei de la PNL Constanţa. Există echipe care merg pe toate străzile municipiului, însă cetăţenii pot merge şi la sediul partidului pentru a semna pentru candidatul lor favorit.Tot la fel se întâmplă şi la USR Constanţa care are reprezentanţi numiţi să strângă semnături din toate zonele municipiului, dar şi din judeţ.Reamintim că votul în primul tur va avea loc pe teritoriul României pe 4 mai 2025, de la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00. Alegătorii care la ora locală 21:00 se află în sediul secției de votare ori stau la rând pentru a vota își pot exercita dreptul electoral până cel târziu la ora 23:59.Pe 9 mai 2025 este începutul campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin. Cu mențiunea că, până la această dată, Curtea Constituțională a României (CCR) trebuie să valideze primul tur al alegerilor. Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin se va încheia în 17 mai 2025, la ora 7:00. Votul în România pentru al doilea tur de scrutin va avea loc în data de 18 mai, începând cu ora 7:00, până la ora 21:00 Alegătorii care la ora locală 21:00 se află în sediul secției de votare ori stau la rând pentru a vota își pot exercita dreptul electoral până cel târziu la ora 23:59.