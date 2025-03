Cătălin Predoiu: „Candidatul PNL, conform deciziilor partidului, este Crin Antonescu”

Candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale, conform deciziilor partidului, este Crin Antonescu, a declarat, luni, președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu.„Aș dori să transmit tuturor celor care votează PNL - înțelegem importanța momentului nu numai pentru partid, pentru coaliție, ci și pentru țară, să îi asigurăm de seriozitatea noastră în acest demers și de combativitatea pe care o vom demonstra în campania prezidențială care se apropie”, a afirmat el.Predoiu a transmis un mesaj de colaborare către toți partenerii de coaliție.El a spus că este nevoie de un președinte care să mențină România acolo unde este, în lumea valorilor civilizate, a valorilor democratice, a libertății, a antreprenoriatului, lumea euroatlantică.„Fiecare campanie electorală costă, sunt cheltuieli de funcționare a acestei campanii. Noi nu o să ne declarăm o campanie care va costa zero lei, asta cu certitudine. Vom susține acest efort de campanie cum am făcut-o întotdeauna, legal și prin forța partidului, prin forța colegilor, prin responsabilitatea lor”, a menționat Predoiu, întrebat despre cheltuielile cu campania electorală.Despre a eventuală candidatură a președintelui interimar, Ilie Bolojan, Predoiu a spus: „Nu am auzit astfel de voci. Nu discutăm de așa ceva, din moment ce nu există acest subiect. Candidatul PNL, conform deciziilor partidului, este Crin Antonescu”, a completat el.