De la tată la fiu. Ce sfat i-a dat Ștefan Bănică Jr. băiatului său

Deși se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și în televiziune, Ștefan Bănică Jr. nu și-a dorit niciodată ca fiul său să-i calce pe urme. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Radu Ștefan Bănică a moștenit de la tatăl său timbrul vocal.De altfel, tânărul l-a lansat în domeniul artistic. În urmă cu patru luni, Radu Ștefan Bănică și-a surprins fanii cu piesa „Samsara”. Melodia a strâns rapid mai bine de 373 de mii de vizionări și o mulțime de reacții.„Am știut de foarte mic că vreau să fiu artist. Inițial, am vrut să fiu magician, dar mi-a trecut repede. Cântam de mic și tot în copilărie mi-am și verbalizat dorința de a merge pe calea muzicii, doar că, dintr-o întâmplare, nu am mai putut să cânt mai mulți ani, până pe la 18, mai exact”, a povestit fiul lui Ștefan Bănică, potrivit viva.ro.Deși a cochetat încă din copilărie cu muzica și actoria, Ștefan Bănică Jr. ar fi vrut ca băiatul său să meargă pe un alt drum după ce a împlinit vârsta de 18 ani. Acesta i-a zis lui Radu Ștefan Bănică să se facă doctor sau bucătar.„Inițial, mi-a spus să nu mă fac artist. Să mă fac bucătar sau doctor. Ulterior, ca sfat, mi-a spus că, dacă asta este calea pe care mi-o doresc, să mă dedic și să nu îmi bat joc de ea”, a mai declarat tânărul, conform sursei citate.„Având în vedere că mi-am ales același drum ca bunicul și tatăl meu, acest nume este o carte de vizită – un avantaj foarte mare, dar care vine și cu niște așteptări foarte mari, comparații… Cel mai mult resimt presiunea de a livra un produs bun. Normal, și eu, fără legătură cu numele, îmi doresc același lucru, dar știu tot timpul că nu trebuie să mă prezint cu un produs care nu face cinste numelui meu”, a mai adăugat el.Radu Ștefan Bănică s-a lansat oficial în muzică în urmă cu un an, atunci când s-a făcut cunoscut cu prima lui piesă.„Experiența lansării primei piese? Nu pot să spun că a fost o lansare așa cum îmi imaginam eu că va fi sau după stardardele clasice. Au fost niște circumstanțe deosebite și niște deadline-uri „exotice”, dar… asta a făcut o specială, mai ales că e vorba totuși despre prima lansare de piesă. A fost o experiență care m-a entuziasmat foarte tare și care m-a făcut foarte fericit. În sfarșit se întâmpla ceea ce îmi doream de atât de mult timp. Am crezut că va fi number one, la fel cum sper de fiecare dată când lansez o piesă”, a mai zis Radu Ștefan Bănică.