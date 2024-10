Târgul de turism de la Rimini. Destinația Mamaia Constanța, în atenția tour-operatorilor italieni

Ziua de 9 octombrie a avut la standul României oaspeți de seamă din Italia. Consulul General al României la Bologna, Edmond Neagoe, a participat la deschiderea evenimentului TTG Travel Experience și a salutat inițiativele promovării țării noastre în Italia. Câțiva dintre cei mai importanți tour operatori de pe piața italiană s-au întâlnit la Rimini cu reprezentanții OMD Mamaia Constanța pentru a continua discuțiile începute vara aceasta, în info-trip-ul care a prezentat tour operatorilor și jurnaliștilor străni tot ceea ce destinația Mamaia Constanța are de oferit:



“Ne bucurăm de prezența în număr mare la desk-ul Mamaia Constanța atât a turiștilor, cât și a tour-operatorilor italieni. Cu câțiva dintre ei am început deja discuțiile pentru a include stațiunea Mamaia în cataloagele de prezentare din Italia, dar și pentru a concepe primele pachete care vor fi introduse pe piața turistică italiană din 2025. Turiștii italieni tineri caută distracție și să fie prezenți la festivalurile de muzică din destinația noastră, iar cuplurile tinere vor pachete de relaxare în stațiunea Mamaia. Nostalgici, italienii care au vizitat Constanța și stațiunea Mamaia în urmă cu peste 20 de ani, vor să revină pe litoral. Suntem încântați de ospitalitatea italienilor și de modul în care am fost primiți la TTG Travel Experience”, susține George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.



“Tour operatorii italieni sunt interesați de pachete turistice complete care trebuie să includă și componenta culturală a destinației. Turiștii interesați sunt familiile care au copii și tinerii care caută distracția! Am constatat că există cerere pentru o componentă nouă în care putem include Destinația Mamaia - Constanța pe harta organizării evenimentelor de tip business, deci nu ne rămâne decât să punem în contact hotelierii din stațiunea Mamaia cu cei care s-au întâlnit cu noi la Rimini în acest an. Evenimentele de acest gen la care participă reprezentanți din zona turismului internațional ar oferi o oportunitate extraordinară de a așeza Mamaia în rândul stațiunilor turistice căutate din întreaga Europă”, a declarat Sebastian Puznava – vicepreședinte Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.



Standul României din Italia a fost reprezentat în acest an de 17 firme din sectorul turistic românesc.



TTG Travel Experience este evenimentul italian de referință pentru promovarea turismului global în Italia și pentru marketingul ofertei turistice italiene în lume. Piața italiană reprezintă o prioritate strategică pentru destinația Mamaia Constanța. Italia se află în topul primelor țări care aduc turiști străini în România, vizitatorii fiind tot mai atrași de cultura românească, de city break-uri, natură, dar și de turismul de tip wellness, cel activ și de aventură.



Participarea OMD Mamaia Constanța la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației.



Înființată anul trecut, asociația își propune să deruleze o campanie amplă, care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.





Italienii caută distracție, relaxare și pachete turistice cu minim 5 nopți de cazare în stațiunea Mamaia. Sunt primele concluzii ale Târgului de Turism TTG Travel Experience de la Rimini din acest an, eveniment la care Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța participă pentru prima dată.