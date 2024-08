Ambele festivaluri se vor desfășura pe scena special amplasată în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia.La 61 de ani de la prima ediție, Festivalul de la Mamaia va avea și în acest an două secțiuni – creație și interpretare. Pentru prima oară, Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța va acorda în acest an un Premiu Special atât la Secțiunea Muzică Ușoară, cât și la Secțiunea Muzică Populară, unui artist care de-a lungul timpul a adus o contribuție deosebită prin opera sa muzicală la legenda, gloria și faima stațiunii Mamaia în timp. Premiul a fost instituit la solicitarea OMD Mamaia Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.“Sperăm să acordăm acest premiu în fiecare an și să-l transformăm într-o tradiție. Premiul special Mamaia Nostalgia se va acorda aleatoriu unui artist din secolul trecut, care în perioada 1963 – 1999 a fost câștigător la una din secțiunile Festivalului de la Mamaia. Considerăm Festivalul de la Mamaia drept un reper artistic major și un simbol cultural de prim rang în România”, a declarat George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.În cele două seri de festival, pe scenă vor urca 10 concurenți la secțiunea interpretare și 10 soliști sau formații care vor interpreta 10 piese selectate pentru concurs în secțiunea creație. În fiecare seară vor urca pe scenă câte cinci concurenți din fiecare secțiune. Seara de 25 august va fi dedicată Galei Laureaților.Câștigătorul care va lua trofeul Mamaia din acest an va fi premiat cu 50.000 de Lei, iar premiile I, II și III le vor aduce câștigătorilor sume cuprinse între 10.000 și 30.000 de Lei. În etapa de preselecție, concurenții din acest an s-au înscris online pe http://www.festivaluldelamamaia.ro/.Cele două festivaluri sunt organizate de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Consiliul Județean Constanța și Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.