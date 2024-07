OMD, proiecte majore pentru stațiunea Mamaia! "Am putea avea un centru SPA de mari dimensiuni"

Sfârșitul lunii iulie aduce vești excelente atât pentru patronate, cât și pentru autoritățile locale, întrucât numărul turiștilor continuă să crească. Aceștia aleg litoralul românesc, în special stațiunea Mamaia, ca destinație de vacanță și este esențial să aibă o experiență cât mai plăcută și memorabilă. Astfel, OMD Mamaia Constanța își propune să extindă sejururile de relaxare și distracție pe litoral, chiar și după încheierea sezonului estival.





Reprezentanții OMD Mamaia Constanța au avansat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea viitoare a stațiunii, printre care se numără și construirea unui centru SPA, similar cu cel din București.





„Am avut o ședință cu patronatele și am discutat despre ce ar fi bine să existe în stațiunea Mamaia pe viitor, iar asta va face PUZ-ul, care va reglementa funcțiuni permise sau va interzice anumite funcțiuni în următorii 20-30 de ani. În calitate de factori interesați în activitatea stațiunii Mamaia, facem și noi niște propuneri. Ne-ar interesa ca cineva să poată dezvolta un astfel de obiectiv turistic, în genul Therme din București, pe o suprafață mare care să fie deservit cu acces extrem de facil, cu parcare, să funcționeze 12 luni pe an și să poată veni turiști din țară și din străinătate în stațiunea Mamaia. Este evident că o astfel de construcție nu se poate face acum în stațiune pentru că nu mai există terenul necesar, dar la capătul orașului, la nord, pentru a fi aproape de stațiunea Mamaia, s-ar putea face, fiindcă acolo mai există teren liber. Este o construcție masivă care din punctul meu de vedere ar putea fi făcută în parteneriat public-privat sau, dacă nu, atunci 100% privat, dar ar deservi foarte bine stațiunea, și atunci mai multe hoteluri, nu întreaga stațiune, ar putea dezvolta cazare pe timp de iarnă cu tot ceea ce înseamnă căldură, apă caldă, spații acoperite. Ar încuraja foarte mult turismul tip balneo, tip SPA, sau turismul corporate. De aceea noi am propus un astfel de obiectiv turistic”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.





O altă propunere se referă la construirea unei săli în stațiunea Mamaia, destinată întâlnirilor unor mari companii sau organizații.



„Am mai propus totodată și o sală mare de evenimente de tip întâlniri, conferințe, pentru că acestea sunt foarte bune în momentul în care marile companii sau marile organizații vor să strângă oameni din toată țara sau din străinătate pentru a discuta. Această sală s-ar putea construi în stațiunea Mamaia și ar putea fi un pas important pentru turismul pe timp de iarnă sau în capetele de sezon, primăvara-toamna, pentru anumite hoteluri din stațiuni. Acum urmează ca arhitecții care elaborează PUZ-ul să ia act de propunerile patronatelor, să le discute și să vadă cum se încadrează în cercetarea lor”, a mai adăugat președintele OMD Mamaia Constanța.







Ce activități se desfășoară acum în Mamaia?





De la începutul sezonului estival, în stațiunea Mamaia s-au organizat mai multe spectacole care au reușit să strângă un număr mare de turiști.





„Avem categoria de distracții gratuite, sau evenimente cu acces liber, atât în piațeta Cazino, cât și în piațeta Perla. Avem programul cu mascote care se desfășoară pe faleza stațiunii Mamaia. Mai sunt parteneriatele pe care noi le avem la diferite evenimente de tip sporturi nautice. Încercăm să devenim și parteneri la un festival de film pentru a atrage turiști și pentru a pune Mamaia pe harta națională sau internațională la diverse activități pe care poate până acum stațiunea nu le avea. La capitolul turiști, anul acesta stăm mult mai bine decât anul trecut. Numărul de turiști, numărul de nopți de cazare, raportul turiști-români, turiști-străini sunt net superioare anul acesta, față de anul trecut, așa cum și anul trecut au fost superioare față de 2022”, a mai explicat George Măndilă.





Stațiunea Mamaia își propune să devină o destinație turistică de top nu doar pe timpul verii, ci pe tot parcursul anului. Aceste proiecte, alături de evenimentele și activitățile variate deja existențe, contribuie semnificativ la creșterea numărului de vizitatori, dar și la dezvoltarea turismului din stațiune.