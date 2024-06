Vara 2024 la Mamaia - Ce evenimente ne așteaptă la mare anul acesta

Luna iunie marchează începutul verii cu o serie de concerte extraordinare în Piațeta Cazino Mamaia - MAMMA MIA ! SHOWTIME, unde artiști renumiți precum Loredana, Andrei Bănuță, Florian Rus și Alina Eremia vor încânta publicul. Serile vor fi pline de muzică și emoție, iar debutul sezonului va fi marcat de un concert spectaculos pe 21 iunie, cu Loredana în rolul principal, care promite să ofere un show de neuitat. În plus, duminicile din iunie vor fi animate de reprezentațiile artistice ale unor cântăreți talentați, creând o atmosferă vibrantă și plină de viață.Pentru cei mici, fiecare joi și sâmbătă la Piațeta Perla Mamaia, vor fi organizate spectacole de teatru de păpuși și show-uri magice, începând cu ora 20:00. Micuții vor avea ocazia să se întâlnească cu personajele lor preferate din lumea Disney, iar Mickey și Minnie vor fi prezenți pentru a aduce zâmbete pe fețele tuturor copiilor. Aceste momente speciale vor oferi familiilor clipe de bucurie și relaxare, asigurându-se că toată lumea se distrează la maxim.Iulie continuă în aceeași notă vibrantă, aducând pe scenă nume sonore ale muzicii românești, de la Gabriel Dorobanțu și Nico, până la Nicole Cherry și Alexandra Ungureanu. Festivalul Internațional de Creație și Interpretare „Vocea Mării” pe 28 iulie va fi un moment deosebit, reunind micile talente pentru a concura și a se exprima prin muzică.În august, energia și diversitatea muzicală vor fi la ele acasă. Fiecare weekend va fi o explozie de sunete și lumini, cu artiști ca Shift, Holly Molly, Adda, Carla’s Dreams și The Motans. Publicul va avea parte de concerte dinamice, care vor transforma serile de vară în adevărate petreceri sub cerul liber, oferind o experiență de neuitat pentru toți participanții.Luna septembrie va încheia sezonul cu evenimente de excepție. Pe 15 septembrie, Smiley va urca pe scenă pentru a oferi un concert memorabil, deschis de talentatul Juno. Tot în această lună, concursurile de talente vor aduce în prim-plan noi staruri, în cadrul „Festivalului Toamnei”.„Suntem încântați să vă invităm la Mamaia pentru o vară plină de evenimente spectaculoase și activități pentru toate vârstele. Fiecare seară promite să fie un prilej de bucurie și distracție, iar atmosfera vibrantă va crea amintiri de neuitat. Vă așteptăm să descoperiți valurile de distracție pe care le-am creat pentru voi!”, a declarat George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.Pe lângă concertele și spectacolele de top, Mamaia va oferi o varietate de activități recreative, de la plimbări pe plajă și sporturi nautice, la restaurante cu specific local și internațional, unde vizitatorii pot savura delicii culinare. Stațiunea este renumită pentru atmosfera sa prietenoasă și ospitalieră, fiind locul perfect pentru a petrece timpul liber alături de cei dragi.Nu ratați ocazia de a vă bucura de o vară memorabilă la Mamaia! De la concerte de top și spectacole pentru copii, până la festivaluri și concursuri de talente, Mamaia este destinația ideală pentru toți cei care doresc să se distreze și să se relaxeze.