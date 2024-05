Strategia de dezvoltare a stațiunii Mamaia pe termen scurt, mediu și lung, discutată de patronate și autorități

Reprezentanții Organizației Patronale Mamaia - Constanța, Asociației Patronale Resto Constanța și Organizației Patronale Marea Mamaia Constanța s-au așezat la aceeași masă cu autoritățile constănțene pentru a discuta strategia de dezvoltare a stațiunii Mamaia pe termen scurt, mediu și lung. Propunerile lor au fost dezbătute și analizate împreună cu Florin Mitroi, candidatul PNL la Consiliul Județean Constanța, și cu primarul Vergil Chițac, iar din partea Organizației de Management al Destinației O.M.D. Mamaia - Constanța a participat președintele George Măndilă. Discuțiile au inclus un schimb de idei și planuri concrete pentru transformarea Mamaiei într-o destinație turistică de nivel internațional.În cadrul întâlnirii, candidatul PNL la Consiliul Județean Constanța, Florin Mitroi, a subliniat importanța implicării comunității locale în proiectele de dezvoltare turistică. Acesta a declarat: "Este esențial să integrăm viziunile locuitorilor și ale investitorilor pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și durabilă a stațiunii. Vreau să mă asigur că Mamaia nu doar că vă deveni un punct major de atracție turistică pe plan internațional, dar și că vă oferi condiții de top pentru toți vizitatorii ei." "Pentru prima dată, toate cele trei patronate din Mamaia - Constanța care au că obiectiv dezvoltarea stațiunii, promovarea și creșterea numărului de turiști în zonă s-au așezat la aceeași masă cu autoritățile locale constănțene pentru a discuta și stabili acțiuni concrete care să ne ajute să atingem aceste deziderate. Am avut un dialog constructiv, am găsit deschidere și interes din partea autorităților și sperăm că împreună vom reuși să implementăm toate proiectele propuse", a declarat Nicolae Bucovală, președintele OPM-CT."Continuarea susținerii și dezvoltării stațiunii Mamaia rămâne o prioritate pentru administrația noastră, cu un accent special pe îmbunătățirea serviciilor publice. Este vital să asigurăm infrastructura adecvată care să răspundă nevoilor atât ale rezidenților, cât și ale turiștilor. Vom menține un dialog deschis și constructiv, organizând întâlniri periodice cu toți stakeholderii implicați, pentru a evalua și ajusta planurile de dezvoltare.Scopul nostru este să transformăm Mamaia într-o destinație de top, recunoscută pe plan internațional pentru calitatea și diversitatea ofertei turistice", a declarat Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța.Pe agenda discuției s-au aflat calendarul de acțiuni pentru 2024 și pentru sezonul estival 2025, strategia de dezvoltare a stațiunii Mamaia și elaborarea unui plan integrat pentru Organizația de Management al Destinației O.M.D. Mamaia - Constanța. Pe termen scurt, s-a stabilit că în perioada imediat următoare, până la startul sezonului estival, toate spațiile verzi din stațiune să fie amenajate corespunzător.Printre proiectele care vor necesita o perioadă mai lungă de implementare, discutate în cadrul întâlnirii, se numără refacerea Bulevardului Mamaia, dezvoltarea de noi atracții turistice în zonă inclusiv crearea unor centre termale generoase, construirea unei săli de conferințe și a unui nou centru expozițional care să corespundă cerințelor actuale. De asemenea, se are în vedere repunerea în valoare a Lacului Siutghiol.Se așteaptă că aceste planuri să fie revizuite și ajustate periodic, în funcție de feedback-ul primit din partea comunității și a turiștilor, asigurând astfel că stațiunea Mamaia vă continua să se dezvolte într-un mod care beneficiază pe toată lumea implicată. Întâlnirea a fost un pas important în direcția stabilirii unui plan robust pentru viitorul stațiunii Mamaia, care să garanteze creșterea să continuă și sustenabilă că destinație de top atât pentru turismul intern, cât și pentru cel internațional.