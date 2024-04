ATIMMT și OMD Mamaia – Constanța vă invită la Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii – HORECA – ediția 2024

Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța vă invită în luna mai la Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii – HORECA - ediția 2024 – Constanța.Evenimentul este organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Agenția Teritorială pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Constanța (ATIMMT Constanța) în perioada 23 - 25 mai 2024. Evenimentul din acest an se adresează întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate în domeniul HORECA și se va desfășura în incinta Pavilionului Expozițional din Constanța, din Bulevardul Mamaia, numărul 331A.Reprezentanții Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța spun că Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii are ca scop promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocuparea forţei de muncă în domeniul HORECA:“Este necesar să existe o conexiune între întreprinzătorii care activează în domeniul furnizării de bunuri și servicii pentru sectorul HORECA și agenții economici din acest sector, mai ales că îmbunătățirea performanțelor economice și a serviciilor în domeniul turismului constituie un punct esențial în dezvoltarea acestui segment din destinația Mamaia Constanța. Susținem astfel de evenimente în fiecare an, iar organizația noastră are un rol cheie în promovarea acestora și susținerea mediului antreprenorial pentru a le face cunoscute”, a declarat George Măndilă, președintele, Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.În cadrul TIMM 2024 vizitatorii vor lua parte la o expoziție cu vânzare a produselor și serviciilor oferite de firmele participante, dar și la seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări care au în vedere promovarea produselor şi serviciilor realizate de participanți. Aceștia pot beneficia de ajutor financiar de minimis ce constă în:• asigurarea participării/ prezenței gratuite la târg pentru aplicanții selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului;• acordarea fiecărui participant a unei sume forfetare în valoare de 2500 ron/ beneficiar pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2024 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.Operatorii economici interesați se pot înscrie online, accesând website-ul oficial constanta-programe-imm.online. Aplicaţia va fi deschisă începând cu data de 26.04.2024, ora 10:00, până în data de 15.05.2024, ora 20:00.Pentru detalii legate de condițiile de participare, cei interesați pot contacta organizatorii la numerele de telefon: 0241.661253, 0241.661254 sau la adresa de e-mail: [email protected]