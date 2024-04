Alegeri la ANAT. Alin Burcea a fost ales președinte, Aurelian Marin, prim-vicepreședinte

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) a avut vineri, la hotelul ”Marshal Garden” din București, Adunarea Generală care a inclus alegerile pentru noul președinte și pentru noul Birou Executiv și Consiliu Director al organizației, pentru perioada 2024-2026.În urma voturilor, noul președinte ANAT este Alin Burcea, fondatorul Paralela 45 și aflat la al treilea mandat de lider al ANAT. Alin Burcea este președinte fondator ANAT, având primul mandat în perioada 1990-1992, ulterior fiind reales președinte ANAT în perioada 2016-2018.Prim-vicepreședinte ANAT a fost ales Aurelian Marin (Paradis Vacanțe de Vis din Constanța), iar vicepreședinți Adrian Voican (Bibi Group4Travel), Lucian Boronea (Accent Travel & Events) și Dan Goicea (Cocktail Holidays), care formează Biroul Executiv al ANAT, alături de președinte. Consiliul Director al ANAT este completat de Valeriu-Claudiu Ștefan (Velmar Dreams), Corina Martin (Mistral Tours & Events), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour), Diana Iluț (Sfara Tours Baia Mare), Dumitru Luca (Corali Holidays), Ștefan Leontin Joos (Christian Tour) și Iosif-Cristian Vlad (Paralela 45 Făgăraș).De asemenea, sunt membri ai Consiliului Director președinții Consiliilor Regionale ANAT care au fost deja aleși la începutul anului: Mihaela Patentașu (KMD Travel) – Regiunea București-Ilfov, Dumitru Nănescu (Inter Tour Bacău) – Regiunea Nord-Est, Laura Dragu Popescu (Gorj Turism Târgu Jiu) – Regiunea Sud-Vest, Cristian Bărhălescu (Icar Tours Constanța) – Regiunea Sud-Est și Flaviu Vîrca (Air Fla Sibiu) – Regiunea Centru-Nord.Membri supleanți ai Consiliului Director ANAT au fost aleși Lucian Bădîrcea (IRI Travel), George-Marius Cioceanu (Travel Fuse) și Gheorghe-Emil Mărginean (Karpaten Turism).”Este îmbucurător că am câștigat aceste alegeri, la această vârstă, după 35 de ani de activitate. Înseamnă că am făcut lucruri bune, la agenție, la ANAT, la Minister și agențiile de turism au apreciat. Îmi doresc un mandat ”în forță”, ca să arătăm că ANAT este o asociație patronală puternică, care știe ce vrea, atât pentru agențiile de turism, cât și pentru turismul românesc, în general. Din păcate, se pare că au rămas tot mai puține voci patronale în industria noastră și, cu atât mai mult, trebuie să spunem ce dorim și ce credem că este benefic pentru turismul românesc. Milităm pentru înființarea unei Autorități Naționale pentru Turism, în subordinea directă a Primului Ministru. Dorim să creștem numărul de turiști străini în România, dar pentru asta avem nevoie de o strategie orientată spre business, de participări la târgurile externe și interne și de un buget de promovare a României de minim 10 milioane de euro. Trebuie să înființăm un Fond de garantare la agenții și Fondul de garantare pentru biletele de avion. Într-un cuvânt, avem mult de lucru!”, a declarat Alin Burcea, noul președinte ANAT.ANAT are în față un an dinamic, mai ales că între 13 și 15 iunie, Brașov și Poiana Brașov vor găzdui conferința ECTAA (Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor). Evenimentul va constitui cel mai important summit al profesioniștilor din turism găzduit de România în ultimii 17 ani și va reuni aproximativ 50 de reprezentanți ai conducerilor asociațiilor naționale europene de profil, care grupează aproximativ 80.000 de tour-operatori și agenții de turism din Europa și din alte țări cu tradiție în turism.Cei zece președinți ANAT de până în prezent au fost Alin Burcea, președinte fondator (1990-1993, respectiv 2016-2018), Cornel Găină (1993-1998, 2000-2004), Marcel Bădescu (1998-2000, președinte de onoare între 2002 și 2013), Lucia Nora Morariu (2004-2006, 2013-2015), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Dragoș Anastasiu (2007-2009), Corina Martin (2009-2013), Aurelian Marin (2015-2016), Nicolae Demetriade (2018-2020) și Dumitru Luca (2020-2024).