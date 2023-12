În aceste momente, președintele OMD Mamaia, George Măndilă, organizează o conferință de presă, prin care prezintă bilanțul activității pentru anul 2023.







George Măndilă: Anul acesta, in luna iulie, evenimentele au fost concepute cu un artist la cate 30 de minute si am incercat sa imbunatatim petrecerea timpului liber al cetatenilor. Evenimentele au fost promovate pe mai multe planuri si mediatizate la mai multe televiziuni. In timpul evenimentelor au fost facute fotografii. Pentru anul acesta au fost organizate doua targuri. Am transmis comunicate, imagini din cadrul evenimentelor. Am avut alaturi parteneri media, bloggeri, influenceri, jurnalisti. I-am invitat pe toti cei care au talent sa se inscrie la concursul nostru. Speram de fiecare data ca cel mai bun sa castige. Am initiat o colaborare cu ansamblul presei locale. Am organizat Festivalul Mamaia si Cupa Iris. Avem planuri foarte ambitioase. Ne propunem ca din 1 mai sa incepem concertele si evenimentele din Piateta Mamaia. Ne propunem sa ne ocupam de mediatizare si chiar am tranmsis deja comunicate de presa legate de evenimentele care vor avea loc. Vom continua cu mediatizarea pe internet si retele sociale.