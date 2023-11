OMD Mamaia se pregătește pentru Târgul Internaţional de Turism "TT Varșovia 2023"

Nici nu s-au stins bine ecourile Târgului de Turism de la Londra, că reprezentanții Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța s-au pregătit în ultimele zece zile pentru ca niciun detaliu al destinației Mamaia Constanța din cadrul standului României, să nu lipsească, pentru participarea la Târgul Internaţional de Turism "TT Varșovia 2023", unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa.„Ne pregătim să plecăm la Varșovia, materialele au plecat deja cu sprijinul unei companii de transport internațional. Ne-am organizat și pentru acest târg de turism cu o prezentare Power Point, 4 filme video, 2 clipuri publicitare, o broșură de prezentare pentru stațiunea Mamaia, o broșură de prezentare pentru orașul Constanța și alte materiale de marketing destinate promovării cât mai bune a destinației turistice. Delegația de la Varșovia este compusă din: Laurențiu Oprescu – reprezentant al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu, George Măndilă - Președinte OMD Mamaia-Constanța, Răzvan Dobre – manager de hotel, reprezentant al patronatului MAREA și patronat asociat în cadrul OMD, Florin Petre – fotograf OMD Mamaia Constanța, Iulia Ghiță – executiv OMD și Oana Silviana Crăciun din partea departamentului de comunicare al Organizației”, a declarat George Măndilă, Președinte al Destinației de Management al Organizației Mamaia Constanța.Reprezentanții OMD Mamaia Constanța vor ajunge miercuri în Varșovia. Dintre obiectivele organizației fac parte întâlnirile cu cât mai multe agenții de turism și tour-operatori care vor fi prezenți la târg:“Pentru Târgul Internațional de Turism TT Varșovia poate fi estimată o piață de peste 100 de milioane de turiști. Sperăm să promovăm destinația Mamaia Constanța, astfel încât să captăm și noi o parte din această piață”, a mai precizat George Măndilă, Președinte al Destinației de Management al Organizației Mamaia Constanța.Țara noastră are statutul de țară parteneră în cadrul târgului de la Varșovia din acest an, unde participă peste 500 de expozanți din întreaga lume. Evenimentul este o oportunitate deosebită de a readuce în atenția turiștilor străini frumusețile naturale și culturale ale României.Înființată în primăvara acestui an, OMD Mamaia Constanța își propune să deruleze o campanile amplă, care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care destinația Mamaia Constanța o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.