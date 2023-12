Președintele OMD, George Măndilă: "Pentru 2024 avem planuri ambițioase. De la 1 mai vom demara o serie de concerte la Piațeta din Mamaia"

Planurile pentru 2024 continuă în același ritm. Se anunță concerte, târguri importante și alte evenimente la care OMD Mamaia-Constanța va contribui pentru a spori numărul de turiști.





„Pentru 2024 avem planuri ambițioase. De la 1 mai vom demara o serie de concerte la Piațeta din Mamaia. Ne propunem, de asemenea, să facem câteva filme de promovare asupra destinației turistice Mamaia-Constanța. Ne propunem să facem și câteva infotripuri pentru parteneri. Vom fi prezenți la târgurile de turism. Baza ne-o punem la Târgul de Turism din București, de la Romexpo. Am avut o creștere a indicilor turistici, iar numărul de turiști străini va crește.





Îmi reproșez, totuși, că nu am avut mai mulți colegi de la început. Am vrut ca oamenii care lucrează la OMD să se aleagă din aproape în aproape. Dorim să demarăm înființarea OMD-ului regional, să ne putem prezenta cu Dobrogea”, a încheiat reprezentantul Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.





În începutul conferinței, George Măndilă a punctat care au fost cele mai importante eforturi pe care OMD Mamaia-Constanța le-a făcut de la înființare până în prezent. Potrivit acestuia, evenimentele au fost foarte bine promovate și pregătite.„După cum bine știți, Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a fost înființată în acest an, în 2023. În toată această perioadă, de la inițierea proiectului, am trecut prin etape intermediare, prin negocieri cu membrii fondatori, negocieri asupra statutului Hotărârii de Consiliu Local. Activitatea zilnică a organizației după înființare a fost concepută și finalizată de către președinte și echipă. Începând din luna iulie, am organizat spectacole, concerte cu artiști cunoscuți, în Piațeta Cazino din stațiunea Mamaia. Am vrut ca turiștii și constănțenii să se bucure de aceste manifestații. Departamentul nostru de comunicare și relații publice urmează să primească, în curând, un nou coleg sau o nouă colegă. Vom anunța după sărbători concursul. La jumătatea lunii iulie am organizat în stațiunea Mamaia diverse evenimente pentru a aduce turiștilor metode de petrecere a timpului liber. Evenimentele au fost concepute de un artist la 30 de minute și unul la 60 de minute. Ne-am atins ținta de a oferi aceste spectacole și sutelor de mii de telespectatori care nu au putut ajunge fizic la evenimente. Iar lista evenimentelor din vara care a trecut a fost publică și transparentă. Sper ca anul viitor să avem un logo și un slogan, iar cel mai bun să câștige”, a declarat George Măndilă.