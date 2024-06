OMD Mamaia Constanța și OMD Județul Constanța, parteneri strategici ai evenimentului “VIN la mare”

Specialiștii din industria Horeca, Turism și Ospitalitate de pe Litoral se reunesc la un Eveniment unic: “VIN la mare”, ce va avea loc Vineri, 14 Iunie, Locația: Diplomatic, Mamaia. Parteneri Strategici ai Evenimentului sunt: Organizația de Management al Destinației Județului Constanța și Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.“VIN la mare”, este evenimentul în care arta ospitalității se împletește cu pasiunea pentru vin și gastronomie și tradițiile viticole ale Dobrogei. Acest eveniment nu este doar o conferință pentru specialiști HORECA, ci o călătorie culturală și senzorială ce vă invită să explorați bogăția și diversitatea vinurilor românești, într-un cadru prietenos și plin de inspirație.“Ne propunem să creăm un spațiu de întâlnire pentru experții în turism și profesioniștii din domeniul HORECA, producătorii de vin, cramele de renume, unde ideile, experiențele și cele mai bune practici pot fi împărtășite și valorificate. Evenimentul “VIN la Mare” este mai mult decât un eveniment; este un catalizator pentru dezvoltarea durabilă a turismului pe litoral, menit să atragă un număr crescând de turiști, atât români cât și străini, în afara sezonului estival tradițional, poziționând Dobrogea pe harta turismului viticol.” – declară George Mandilă, Președinte Organizația de Management Constanța-Mamaia“Organizat în pragul sezonului estival, evenimentul își propune să deschidă noi orizonturi pentru operatorii din industria HORECA și să aducă în prim-plan potențialul vast al regiunii noastre, unde tradiția întâlnește inovația și istoria se îmbină armonios cu cultura vinului. Evenimentul “VIN la mare” este dedicat profesioniștilor din industria HORECA, fiind o oportunitate unică de networking și dezvoltare profesională.” - declară Elena Luiza Oprea, Reprezentant Organizator Eveniment Dolphin Travel & EventsÎn cadrul conferinței, personalități importante din turism vor dezbate subiecte actuale și necesare, ce vin ca suport în dezvoltarea afacerilor din turismul de pe litoral: tendințele actuale și viitoare ale industriei, sustenabilitatea, soluții pentru extinderea sezonului pe litoral, prin experiențe gastronomice și degustări de vin, digitalizarea afacerilor, influența tehnologiei și inteligenței artificiale în turism, provocările operatorilor de pe litoral, networkingul antreprenorial, etc. Participanții vor descoperi astfel cum să folosească cele mai recente instrumente pentru a atrage mai mulți clienți și cum să crească volumul de vânzări.Participarea la acest eveniment reprezintă o investiție în viitorul afacerilor din HORECA de pe Litoral, o ocazie de învățare și dezvoltare profesională.Moderator va fi Călin Ile – Managing Partner Premier Hospitality și Președinte de onoare F.I.H.R. Invitați în calitate de vorbitori sunt:– Dragoș Anastasiu – Președinte Grup Eurolines & Investitor în Turism– Radu Savopol - Președinte H.O.R.A. și Co-Fondator Lanțul de Cafenele 5 to Go– George Mandilă – Președinte O.M.D. Mamaia-Constanța– Sebastian Ionuț Puznava - Președinte Patronatul MAREA Mamaia-Constanța & Vice-Președinte Board FIHR & Vice-Președinte O.M.D. Mamaia-Constanța– Iuliana Tasie – Vicepreședinte O.P.T.B.R. și Director Hotel Europa – Ana Hotels– Iulian Beiu – Managing Director Accent DMC– Tudor Galoș – Consultant Digital Marketing și Fondator Galoș Consulting– Alexandru Bobe - Prorector al Universității Ovidius Constanța– Diana Slav - Ghid local și SomelierCocktail & Socializare & Degustare Vinuri: Celebrăm Vinul și GastronomiaDupă conferință, participanții sunt invitați să savureze o gamă variată de vinuri de la cramele locale, să descopere gastronomia locală și să se bucure de o atmosferă vibrantă, plină de pasiune și creativitate. Este o ocazie rară de a întâlni somelieri, producători de vin, de a înțelege povestea din spatele fiecărui pahar și de a experimenta tradiția și inovația care definesc peisajul viticol dobrogean.“VIN la mare” se adresează cunoscătorilor și profesioniștilor în turism, care împărtășesc o iubire pentru cultura bunăstării culinare și a vinului. Este o ocazie de a experimenta, de a învăța și de a se bucura de compania altora care împărtășesc aceleași pasiuni. Vinurile Dobrogei, cu o paletă aromatică complexă și o identitate inconfundabilă, vor fi vedetele acestui eveniment .Împreună, putem contribui la creșterea și diversificarea ofertei turistice pe litoral, transformând Dobrogea într-o destinație de referință pentru turismul viticol. “VIN la Mare” este mai mult decât un eveniment; este o promisiune către viitor, un angajament către calitate și excelență.Parteneri Strategici: Organizația de Management al Destinației Județului Constanța și Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.Sponsori Eveniment: TravelMinit.ro, Multisoft, Make IT Smart, Dobrogea, Brânzeturi TU, Clinica Regina MariaCrame participante: Crama Caraman, Crama Liuta, Crama Histria, Crama Alira, Domeniul Bogdan, Crama Murfatlar, Crama Trantu, Domeniile Mitroi, Vin de Garaj, Domeniile OstrovParteneri Media: GoNEXT , CTnews, Amintiri din Dobrogea, Constanța City Walking Tour, Trends HRB, Horeca RomâniaDetalii suplimentare despre eveniment găsiți pe site: https://evenimente-litoral.ro/vin-la-mare-evenimentul-specialistilor-din-horeca-litoral/#Înscriere la eveniment AICI : https://forms.gle/PNzXEyBJAabRirZX8