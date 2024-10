“Il Gran Finale” la Mamma Mia Showtime - Ultimele valuri de distracție din sezonul de la Mamaia!Stațiunea Mamaia se pregătește pentru un final de sezon spectaculos, invitând turiștii și locuitorii Constanței să participe la Il Gran Finale la Mamma Mia Showtime, un eveniment de neuitat care va marca sfârșitul verii. Pe parcursul a patru zile, între 12 și 15 septembrie, scena din Mamaia va fi gazda unor concerte extraordinare, reunind unii dintre cei mai iubiți artiști din România, care vor aduce distracția la cote maxime.După un sezon estival plin de viață, distracție și evenimente memorabile, ne pregătim să încheiem vara într-o atmosferă vibrantă și energică, cu concerte pentru toate gusturile. Publicul va putea dansa pe ritmurile celor mai cunoscute hituri, alături de prieteni și familie, pe malul mării. Între 12 și 15 septembrie, atmosfera litoralului va fi vibrantă, iar scena Mamma Mia din Piațeta Cazino Mamaia va găzdui unii dintre cei mai populari artiști din România, într-o adevărată explozie de energie și muzică bună.Programul concertelor este următorul:• Joi, 12 septembrie, ora 20:00CABARET UNIQUEHARI GROMOȘTEANULILIANA CORNILĂDENIS ȘTEFĂNESCU BAND• Vineri, 13 septembrie, ora 20:00OANA RADUGYPSY CASUAL• Sâmbătă, 14 septembrie, ora 20:00GEORGIANA NEAGU & BANDLORAALEX VELEA• Duminică, 15 septembrie, ora 20:00JUNOSMILEYDuminică seară, evenimentul se va încheia într-o notă spectaculoasă, cu un splendid foc de artificii.Aceste concerte marchează finalul unui sezon plin de evenimente de succes în stațiunea Mamaia, dar, cu puțin noroc din partea vremii, stațiunea rămâne deschisă pentru turiștii care vor să se bucure de ultimele zile însorite la malul mării.„Il Gran Finale la Mamma Mia Showtime este modul nostru de a le mulțumi turiștilor și constănțenilor care au fost alături de noi în această vară. Am avut un sezon fantastic, iar concertele din aceste zile vor aduce energie și voie bună la cote maxime! Vă așteptăm cu drag să încheiem împreună vara, iar de aici, începem să ne mutăm atenția pe orașul Constanța, care are multe de oferit în perioada de toamnă, cu evenimente culturale și de divertisment pentru toate gusturile,” a declarat George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.Așadar, fie că vă aflați în Mamaia pentru ultimele zile de vară, fie că decideți să explorați Constanța în această toamnă, valurile de distracție continuă!Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța are ca misiune principală promovarea și dezvoltarea sustenabilă a turismului în stațiunea Mamaia și orașul Constanța. OMD facilitează coordonarea între autoritățile locale, operatorii economici din turism și alte entități relevante pentru a crea o ofertă turistică diversificată, atractivă și competitivă.