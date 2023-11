Delegație a Camerei Deputaților, vizită în kibuțul atacat de Hamas

O delegație a Camerei Deputaților a vizitat kibuțul Kfar Aza, aflat în apropiere de granița Israelului cu Fâșia Gaza, atacat de teroriștii Hamas pe 7 octombrie.







Din delegație au făcut parte președintele Camerei, Alfred Simonis, dar și deputatul liberal Florin Roman.







Acesta din urmă a postat pe Facebook un mesaj după vizită în care spune că a fost de-a dreptul șocat de imaginile pe care le-a văzut acolo.







„La invitația președintelui Camerei Deputatilor, Alfred Simonis și a președintelui Knessetului, Amir Ohana, am vizitat kibuțul Kfar Aza, lovit devastator de Hamas, în acel 7 octombrie negru. Aici au fost uciși peste 40 de copii, iar ferocitatea teroriștilor Hamas a transformat in moarte și cenusa, tot ce le-a ieșit in cale. Ce a fost pentru mine șocant, dincolo de atrocitățile inimaginabile, ce nu pot fi descrise in cuvinte, a fost sa constat cum o comunitate pașnică, plină de viața, este transformată in doar câteva ore intr-un imens cimitir. Ce am văzut e terorism Hamas, nu război cu armata!”, scrie Florin Roman.







Deputatul PNL a menţionat că, pe parcursul vizitei în Kfar Aza, delegaţia parlamentară a Camerei Deputaţilor a fost însoţită de preşedintele Knessetului, Amir Ohana.







La doar 1 km de Fășia Gaza, kibuțul a fost atacat brutal, terestru, aerian și de teroriști infiltrați ca “sezonieri”. Nu au mai folosit tunelurile , ca altădată, întrucât gardul ce desparte Gaza de Israel, detectează orice săpătură de tunel. Pe tot parcursul vizitei in Kfar Aza, delegația parlamentara a Camerei Deputatilor a fost însoțită de președintele Ohana. Voi reveni cu alte relatări, despre detalii ale vizitei in Israel”, a mai transmis acesta.