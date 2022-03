Dialog ireal între un soldat rus și soția lui, după ce acesta a jefuit o casă din Ucraina

Soldat rus: Ți-am furat niște produse cosmetice. Adidașii sunt de damă, de marcă, totul este așa. Mărimea 38. Sunt cool. Totul este de înaltă calitate, toate hainele (...) Aș fi avut ocazia ocazia să iau și laptopul.



Soția soldatului: Auzi la tine! Sofia va merge la studii, are nevoie și de un laptop, la naiba



Soldat rus: Aici locuiește o familie pasionată de sport, am băut vitamine scumpe, am găsit tricouri noi de fotbal și tricouri de hochei.



Soția soldatului: Ia totul, Andrei, mai ai nevoie de tricouri. Cum trăiesc ei și cum trăim noi



Soldat rus: Casa este pur și simplu minunată. Este din piatră, mobilierul este din lemn. Acum ne relaxăm în saună.



Soția soldatului: Treninguri nu erau? Trebuia să iei un costum sport frumos.





Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a făcut publică înregistrarea unei convorbiri între un soldat rus, Andrei și soția lui. Pe înregistrare se poate auzi soldatul care îi spune soției că i-a furat machiaje, încălțăminte și ce a mai găsit prin casele ucrainenilor. Mai mult, soția se plânge că ei trăiesc în sărăcie, în timp ce ucrainenii sunt bogați, scrie stiripesurse.ro