Donald Trump, despre inculparea sa: „O insultă la adresa naţiunii”

Întors la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat inculparea sa oficială în faţa unui tribunal din New York drept o „insultă la adresa naţiunii”, informează AFP.„Singura crimă pe care am comis-o este să apăr cu curaj naţiunea noastră împotriva celor care încearcă să o distrugă”, şi-a asigurat fostul preşedinte american susţinătorii, care purtau cravate cu „Nicio infracţiune” şi şepci pe care era scris „Trump 2024”.„Niciodată nu mi-am imaginat ca acest lucru să fie posibil în America”, a spus el din marea sală de recepţie a luxoasei sale reşedinţe Mar-a-Lago, aceeaşi încăpere în care şi-a anunţat cea de-a treia candidatură la preşedinţia SUA, pe 15 noiembrie anul trecut.„Este o ingerinţă electorală masivă”, a denunţat Donald Trump în faţa susţinătorilor săi, criticându-l puternic pe procurorul din New York, care este un ales democrat.Miliardarul a vorbit pe larg despre fiecare din celelalte anchete cu care se confruntă, de la presiunea asupra oficialilor electorali din statul Georgia până la gestionarea arhivelor de la Casa Albă, criticând de fiecare dată investigaţii „frauduloase”.În timpul discursului său dezlânat de aproximativ 20 de minute, fostul chiriaş de la Casa Albă a menţionat, ca de obicei, acuzaţiile sale de fraudă la alegerile prezidenţiale din 2020, un refren binecunoscut, la care încă au rămas sensibili milioane din adepţii săi.