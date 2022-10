Elena Udrea, către Delia Matache: Și eu credeam că nu sunt făcută să fiu mamă. Viața mea a fost fabuloasă până să apară fetița mea

„Un comentariu la subiectul de a face sau nu copii din perspectiva experienței mele personale.



Dintotdeauna din adolescenta sau chiar mai devreme eu am susținut cu argumente multe ca nu vreau copii si m am dedicat carierei si timpul a trecut. Apoi mai mult pentru ca astrele sau așezat așa, nu pentru ca eram eu convinsă, la 44 de ani a pasit in viata mea, Eva- Maria. Viata mea a fost fabuloasa, împlinita, realizată, spectaculoasa, speciala pana sa apara fetita mea. Dar acum, cu ea pot doar sa spun ca e infinit mai mult.



De fapt, cred ca nici nu ar trebui comparate trăirile si viata unei femei înainte si dupa ce are un copil pentru ca sunt din alt registru, este altceva. Si eu credeam ca nu sunt făcută sa fiu mama ca majoritatea femeilor inainte sa devină. Acum insa stiu ca mama nu este despre abilitatea de a pune pempersi, sau despre a a alege cea mai buna gradinita pentru copil. Mama este despre iubire, toata iubirea de care sunt in stare sa o dau si sa o primesc.



Asa ca Delia are timp pentru a fi mama si cred ca ar fi o mama minunata si fericita, mai ales ca este preferata fetitei mele care ii fredonează toata ziua cântecele prin casa”, scrie duminică Udrea pe Facebook.

