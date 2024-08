Excepţii de la interzicerea folosirii năvoadelor şi a setcilor în Deltă, pe fondul nivelului scăzut al Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD) anunţă unele excepţii de la interzicerea folosirii năvoadelor şi a setcilor în perimetrul RBDD, după ce Dunărea a scăzut sub cota de 50 de centimetri.Astfel, legal, năvoadele nu pot fi folosite de pescari pe teritoriul RBDD în perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2024, inclusiv, însă, în complexul Razim-Sinoe, acestea sunt permise chiar şi atunci când cota Dunării este mai mică de 50 de centimetri, în condiţiile în care fluviul nu influenţează nivelul apei din complex.În ceea ce priveşte utilizarea setcilor, atunci când Dunărea are o cotă sub 50 de centimetri în dreptul oraşului Tulcea, este permisă folosirea celor cu mărimea ochiului plasei de cel puţin 70 de milimetri pe Dunăre, braţele sale, Dunărea Veche, în golful Musura şi în meleaua Sfântu Gheorghe.De la finele săptămânii trecute, Dunărea a scăzut în portul Tulcea sub 50 de centimetri, potrivit datelor furnizate de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos din Galaţi.Marţi dimineaţa, nivelul fluviului a fost de 45 de centimetri, în staţionare faţă de ziua precedentă, iar tendinţa pentru următoarele zile este de scădere.În Portul Tulcea, cel mai mic nivel al fluviului a fost înregistrat în anul 2003, atunci când cota Dunării a fost de 5 centimetri.