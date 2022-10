Femeia cu cea mai mare gură din lume a venit la iUmor. "Are 14,5 centimetri în lățime”

Numele Samanthei Ramsdell apare în Cartea Recordurilor, ca fiind femeia cu cea mai mare gură din lume.







"Are 14,5 centimetri în lățime… Da, întotdeauna, am avut o gură mare, iar copiii râdeau de mine. Dar, acum, asta este super puterea mea. Activez mult în social-media… Am și spectacole de comedie și show-uri de stand-up, am reprezentații live în orașul New York“, a povestit tânăra înainte să urce pe scena iUmor.



”Pentru mine, a primi recunoașterea din partea Cărții Recordurilor este modul în care pot să le arăt celor care râdeau de mine că, într-adevăr, am o gură mare, însă, măcar este cea mai mare din lume“, a mai spus ea.

Jurații iUmor au avut parte de o nouă surpriză seara trecută, când pe scenă a apărut Samantha Ramsdell, femeia cu cea mai mare gură din lume, potrivit Antena3