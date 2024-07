Fenomen astronomic important pentru planeta noastră, astăzi

Vinovată pentru toate aceste orbite eliptice este gravitația. "Toate planetele tind să se împingă unele pe altele", îndepărtându-și orbitele de cercurile perfecte", a declarat Dr. Runyon. "Este literalmente acest război haotic între micile cantități de influență gravitațională pe care planetele le au una asupra celeilalte."

Planeta noastră se apropie de cea mai mare distanță față de soare, un punct cunoscut sub numele de afelion. Iată ce trebuie să știți despre acest eveniment ceresc care are loc în fiecare an, odată cu începerea verii.Pământul atinge aphelionul în fiecare iulie, iar anul acesta are loc vineri.Faptul că Pământul are un afelion este un rezultat al faptului că orbita sa este eliptică, mai degrabă decât circulară. Potrivit lui Kirby Runyon, geolog la Planetary Science Institute, toate planetele din sistemul solar se deplasează în cercuri alungite în jurul Soarelui, mai degrabă decât în cercuri perfecte. Și, cel mai probabil, acest lucru este valabil și pentru lumile din jurul altor stele, informează NYTimes.