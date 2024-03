Gala Premiilor OSCAR 2024. Care sunt favoriții la trofeu

Gala Premiilor Oscar 2024 se va desfășura duminică, 10 martie, la Los Angeles, la Dolby Theatre din Hollywood. Cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va fi transmisă în streaming pe ABC.com sau în aplicația ABC cu o conexiune la cablu.







În România, decernarea trofeelor Oscar va fi transmisă în direct, de la ora 01:00 dimineața, prin intermediul serviciilor de streaming tv.







Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei, pentru a patra oară, el vorbind recent cu The Hollywood Reporter despre remarcile sale de deschidere.







„Nu mă interesează să rănesc sentimentele cuiva, dar uneori unii oameni sunt mai sensibili decât alții și trebuie doar să accepți asta. Nu-ți poți construi monologul în jurul acestui lucru. Și nu vreau să spun nimic răutăcios, dar nu tuturor le vor plăcea toate glumele”, a spus el.







Ca în fiecare an, pe scenă vor cânta nominalizații pentru „Cel mai bun cântec”, scrie Hotnews.







Billie Eilish și fratele ei, Finneas O’Connel, vor interpreta melodia „What Was I Made For”, scrisă pentru filmul Barbie.

Becky G va interpreta The Fire Inside din Flamin’ Hot (scris de Diane Warren), Jon Batiste va interpreta It Never Went Away de la American Symphony, în timp ce Scott George și The Osage Singers vor interpreta piesa din Killers of the Flower Moon, Wahzhazhe (Cântec pentru poporul meu).

De asemenea, s-a confirmat că nominalizatul la Oscar Ryan Gosling va interpreta celălalt hit din Barbie, I’m Just Ken, care va fi unul dintre cele mai așteptate momente ale nopții.







Care sunt nominalizările







Cel mai bun film din 2023:

American Fiction;

Anatomy of a Fall;

Barbie;

The Holdovers;

Killers of the Flower Moon;

Maestro;

Oppenheimer;

Past Lives;

Poor Things;

The Zone of Interest.







Cine sunt favoriții?







„Oppenheimer”, al lui Christopher Nolan, este cel mai nominalizat film, cu 13 nominalizări, și este marele favorit pentru a câștiga câteva dintre premii, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor.







Robert Downey Jr. este favoritul pentru a primi Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, în timp ce Da’Vine Joy Randolph ar putea primi premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru The Holovers.

Deși Cillian Murphy este favoritul pentru a câștiga cel mai bun actor, Paul Giamatti a primit și el mai multe premii pentru rolul său din „The Holdovers”.







Câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță ar putea fi dificil de anticipat, deoarece Lily Gladstone și Emma Stone au câștigat mai multe premii în acest sezon și nu pare să existe o singură favorită.







Stone a primit un premiu Oscar pentru filmul „La La Land”, al lui Damien Chazelle în 2017 și a fost nominalizată de două ori pentru cea mai bună actriță în rol secundar.