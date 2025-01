Gigi Becali șocat de salariul pe care îl câștigă în Parlament: ”Ce îmi dați, mă, atâția bani?”

Gigi Becali, deputat AUR și cunoscut patron al echipei de fotbal FCSB, a adus în prim-plan problema cheltuielilor exagerate din Parlamentul României. Acesta s-a declarat șocat de sumele considerabile pe care le încasează ca parlamentar, comparativ cu volumul de muncă pe care îl depune.

Becali consideră că nu merită banii primiți de la stat

Într-un dialog deschis cu jurnalistul Dan Diaconescu, în cadrul emisiunii „Culisele fotbalului cu Diaconescu și Liviu Chiriță”, Becali a dezvăluit că, după câteva ședințe parlamentare, s-a confruntat cu o realitate surprinzătoare legată de finanțarea excesivă a activității aleșilor.

Latifundiarul din Pipera a relatat cu sinceritate că sumele primite de parlamentari sunt mult peste ceea ce consideră el că ar fi echitabil pentru munca depusă. A explicat că, după doar câteva zile de activitate parlamentară, a fost informat că trebuie să ridice o sumă consistentă de bani:

„Îți dau cuvântul meu de onoare. Le-am zis: Ce-mi daţi, mă, atâţia bani? Sunt zeci de mii de lei, nici nu ştiu, mii de euro. Ce înseamnă, mă, asta? Diurnă, miurnă… De ce facem, mă, atâta risipă de bani?”







Banii primiți nu ajung în buzunarul său







Deși încasează sume importante, Becali susține că nu folosește acești bani pentru el. El a explicat că își folosește salariul de parlamentar pentru a plăti angajații din echipa sa.







În continuarea discuției, Becali a precizat că, din diverse surse, primește lunar aproximativ 3.000 de euro fără să fie vorba de o muncă intensă sau justificată.







Totodată, Becali a menționat că, în ciuda sumelor mari alocate parlamentarilor, el preferă să nu utilizeze anumite beneficii. Spre exemplu, nu are șofer oferit de Camera Deputaților și se bazează pe o echipă restrânsă formată din trei consilieri, printre care și un judecător pensionar care îl ajută cu inițiative legislative.







„Eu nu vreau bani de la Parlament. Am angajat câţiva ca să le dau banii lor. Nici salariul nu-l iau. Păi atâţia bani? Sunt prea mulți bani. În luna decembrie eu am fost de trei-patru-cinci ori la Parlament. Și-mi zice: Vezi că trebuie să mergi la casierie, să ridici nişte bani. Ce bani, mă? Şi când mă duc acolo, primesc 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru că am fost de câteva ori la Parlament!!!”, a dezvăluit Gigi Becali, în emisiunea amintită, scrie puterea.ro







Conform datelor din 2024, salariul de bază al unui parlamentar român era de 18.720 de lei brut pe lună, iar liderii de grup beneficiau de suplimente salariale de aproximativ 2.000 de lei. Pe lângă salariu, parlamentarii primeau o sumă forfetară majorată recent cu 1.500 de euro, ceea ce ducea venitul mediu lunar la aproximativ 11.500 de euro. Această sumă includea atât salariul, cât și suma destinată activității birourilor parlamentare din teritoriu.