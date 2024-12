Şedinţa Camerei Deputaţilor este programată să înceapă de la ora 9,00, iar cea a Senatului de la ora 11,00.



Comisiile de validare, constituite vineri în cele două Camere, vor prezenta rapoartele de validare, urmând dezbateri şi vot.

Potrivit Agerpres, validarea se face cu votul majorităţii deputaţilor sau senatorilor prezenţi.



Mandatele tuturor senatorilor şi deputaţilor au fost validate de cele două comisii.

Deputaţii şi senatorii ale căror mandate au fost validate vor depune jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor.



Camera Deputaţilor şi Senatul sunt considerate legal constituite după validarea a două treimi din mandatele de deputaţi sau a trei pătrimi din cele ale senatorilor şi după depunerea jurământului de către aceştia. Parlamentarii care refuză depunerea jurământului sunt consideraţi invalidaţi.





Pe ordinea de zi se află şi prezentarea denumirii, componenţei şi conducerii grupurilor parlamentare.



Potrivit regulamentului, după constituirea legală a Camerei Deputaţilor şi Senatului ar urma alcătuirea comisiilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere, precum şi alegerea preşedinţilor celor două foruri legislative şi a celorlalţi membri ai Birourilor permanente - vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii.



În urma scrutinului din 1 decembrie, au fost aleşi în total 465 de parlamentari - 331 de deputaţi şi 134 de senatori.



Șoșoacă a amenințat că ”o să iasă revoluție” dacă nu sunt validate mandatele membrilor partidului SOS România.





În urmă cu două zile, respectiv miercuri, 19 decembrie, președintele partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a amenințat că ”o să iasă Revoluție”.



De altfel, vineri, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, după ce Şoşoacă a agresat verbal o jurnalistă în incinta Palatului Parlamentului.



Diana Șoșoacă: (...) Ori domnul Simion a făcut niște lucruri foarte urâte de-a lungul istoriei. Nu știu câtă încredere pot să am în domnul Simion, dar în domnul Claudiu Târziu am mai multă încredere. Ne-am întâlnit și la Bruxelles, la Strasbourg, am vorbit din nou. Ei vor să se facă acest pol suveranist. Ne vom întâlni după, uite, vă dau în premieră, ne vom întâlni după ce vor fi validate mandatele, dacă vor fi validate mandatele. Asta mi-a spus și AUR-ul, că într-adevăr au auzit de la PSD că PSD-ul și PNL-ul nu vor să valideze mandatele SOS România,” conform stirileprotv.ro



Reporter: Și în cazul în care nu vor fi validate aceste mandate?



Diana Șoșoacă: ”O să iasă Revoluție, că tot miroase a decembrie. Deci sunt 35 de ani de la Revoluție, e o să mai fie încă una. Și așa a fost lovitură de stat. Poporul ăsta nu a ieșit în stradă, dar nicio problemă. O să fim noi o mână de oameni, că și la Revoluție tot o mână de oameni a fost. N-a fost o țară întreagă. Cei mai mulți au tremurat de frică prin case, de frica Securității. Tot noi, o mână de oameni naționaliști, o să ieșim în stradă și o să facem revoluția.”

Deputaţii şi senatorii se reunesc, astăzi, în şedinţe separate pentru depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor.