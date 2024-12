Poliția a mers la domiciliul Dianei Șoșoacă: “Ce căutați aici, ați venit să colindați?”

Doi polițiști au mers duminică dimineața la domiciliul europarlamentarului Diana Șoșoacă să-i înmâneze un proces verbal de contravenție, episodul fiind transmis pe Facebook de șefa SOS România. În primul tur al alegerilor prezidențiale, Șoșoacă și-a filmat votul și a transmis live din cabina de vot, cazul fiind preluat de Secția 6 Poliție din Capitală.







„Ce căutați la mine duminică la ora 9?”, îi întreabă Șoșoacă, pe un ton ridicat, pe cei doi polițiști. „Primiți procesul verbal de contravenție?”. „Pentru ce? Ce căutați aici, ați venit să colindați? Ca să ce, să-mi speriați copiii? Ce căutați duminică, de ce nu veniți luni?”, îi mai întreabă Șoșoacă.







Europarlamentarul îi urmărește pe polițiști la mașină și le cere acestora explicații despre motivul pentru care primește contravenție. „Scârbe! Mamă, de n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă, că m-am săturat!”, afirmă Șoșoacă, după ce polițiștii pleacă.







Episodul survine în contextul în care DNA a solicitat AEP mai multe documente privind listele de candidați depuse de Partidul S.O.S. România pentru alegerile europarlamentare.







Șoșoacă a postat și un mesaj pe contul său de socializare:







„DUMINICĂ, 15.12.2024, ORA 9 DIMINEAȚA, POLIȚIA ROMÂNĂ A VENIT PESTE COPIII MEI IN CASA, PENTRU A-MI ÎNMÂNA O AMENDĂ! DUMINICA? LA 9 DIMINEATA? CAND ANENDA SE TRIMITE PRIN POȘTĂ? DÂND DRUMUL LA LIVE, AU LUAT-O LA GOANĂ! ACESTE GUNOAIE NU MAI AU LIMITA: INTIMIDARE PE FAȚĂ A COPIILOR MEI SI A MEA, NU SE ȚINE CONT DE LEGE DE NIMIC. DACĂ UNUI DEMNITAR EUROPEAN II FAC ASA, POPORUL SIMPLU CE ȘANSE ARE? ROMÂNIA A MURIT! SUNTEM IN DICTATURĂ! STAȚI IN CASE! STAȚI LA CĂLDURĂ! SALVAȚI -VĂ SCLAVIA! NOI NU MAI SUNTEM UN POPOR, CI O POPULAȚIE!”.







Și-a filmat votul

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 6 Poliţie au fost sesizaţi pe 24 noiembrie despre faptul că Diana Șoșoacă a realizat un clip video, în interiorul cabinei de votare.







„Verificările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie, pentru posibila încălcare a normelor art. 55 lit. m) raportat la art 56 alin. (1 ) din Legea nr. 370/2004, privind fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot şi în vederea luării măsurilor legale ce se impun”, a transmis Poliţia Capitalei, conform stiripesurse.ro